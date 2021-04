Tienen entre 18 y 29 años, conforman el 27.4% de la población electoral y son un caudal electoral importante; sin embargo, han sido considerados ligeramente en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Necesitaban tratar sus problemas con quienes aspiran a gobernar el país en los próximos cinco años y eso no ha ocurrido. Ellos, los millennials, que en noviembre del 2020 salieron a las calles en defensa de la democracia, sienten que están desprotegidos.

“No veo que haya un acercamiento de los candidatos presidenciales hacia los jóvenes. Algunos lo han hecho a través de las redes sociales pero no con propuestas sino para vendernos cosas superficiales. Lo que necesitamos son propuestas laborales, propuestas en educación, pero eso no ha llegado”, cuestiona desde Trujillo Jimena Álvarez (27).

La misma opinión expresa Ángela Rodríguez (25) en Loreto. Indica que existe poco interés en los partidos para hacer planes de gobierno, donde se fomente la participación no solo de jóvenes sino de pueblos indígenas y ciudadanos en general.

“ En los planes de gobierno hay muchos vacíos sobre temas prioritarios en este momento, como salud, educación, brecha digital. Los que tienen en cuenta estos puntos no dan soluciones claras. El llamado que yo haría como joven, mujer, que vive en la amazonía, es que antes de elaborar un plan abran espacios donde podamos decir qué problemas nos afectan y qué es lo que proponemos para solucionarlos”, precisa.

Colectivos juveniles

Rocío Huamanquispe (27), en Cusco, también manifiesta que le gustaría tener un espacio con los candidatos presidenciales para abordar la agenda de una juventud cusqueña organizada no solo a nivel partidario sino en plataformas juveniles, como la Asamblea Regional de Jóvenes.

“Esta población es muy diversa, pero en general se interesan en los problemas que aún siendo de la región tienen impacto nacional, como el Corredor Minero Sur, la criminalización de la protesta, el agua, la agricultura, incluso el mismo contrato de concesión del Ferrocarril del Sur”, cuenta.

Raymeria Riveros (29) dice que en Ayacucho también hay colectivos de jóvenes muy activos a quienes los candidatos presidenciales han podido convocar para conversar de manera virtual, dada la situación de pandemia.

Una de las demandas de los millennials ayacuchanos es el trabajo, porque muchos quedaron desempleados a causa de la pandemia. Luego viene el acceso a internet para seguir los estudios virtuales, la violencia contra las jóvenes y adolescentes. Y resaltan un hecho que marcó a la generación del Bicentenario: la necesidad de tener estabilidad política y un gobernante que tome en cuenta a la ciudadanía.

Una de las regiones con mayor población de jóvenes es Ica. Aquí, la mayor aspiración es tener un empleo digno.

Flor Echegaray (30), activista de Los Jóvenes por los Derechos Humanos y también de Agenda Joven, relata que muchos de ellos, de entre 18 y 24 años, están trabajando en la agroexportación y son mano de obra barata.

A este problema agrega la falta de agua en los pueblos cercanos a las agroexportadoras porque estas empresas estarían realizando perforaciones ilegales de pozos. Indica que en Pachacútec o Guadalupe tienen agua una hora al día y tres veces por semana, lo cual los obliga a almacenarla. De ahí que Ica tenga alto índice de dengue.

“Es una situación que los jóvenes hemos agendado muchas veces en eventos públicos pero pareciera que no es importante para los candidatos”, lamenta. Y añade que también les preocupa la educación en una región donde la única universidad nacional, San Luis Gonzaga, no convoca a examen de admisión hace dos años porque no tiene licencia de Sunedu.

Mirada limeña

Jóvenes consultados en Lima refirieron que en la capital hay diferentes intereses. Están quienes demandan trabajo, estabilidad laboral, acceso a la educación superior y que el ejercicio político sea positivo. Pero también reconocen que no existe una oferta política adecuada, lo cual les genera incertidumbre.

“No veo que haya propuestas dirigidas a los jóvenes de 18 a 29 años en particular. En las que he podido escuchar no dicen qué ni cómo van a impulsar una propuesta para nosotros, todo es a nivel macro”, sostiene Mayu Herencia (27).

Respecto al aparente desinterés sobre la política por parte de muchos jóvenes, Bryan Greco (25) explica que la pandemia los ha afectado mucho. Hoy no solo tienen que estudiar y trabajar sino también deben cuidar a sus padres y abuelos. De ahí que su prioridad es salud y trabajo.

“Los candidatos están fuera de lo que necesitamos. No es posible que bailen, festejen, promoviendo su candidatura cuando detrás hay muertos, enfermos luchando por su vida. Vemos esa indiferencia y nos indigna. Aún no he evaluado por quién votar. Me interesa encontrar un candidato que tenga propuestas serias sobre pandemia, oxígeno, vacunas; pero en este momento mi prioridad es otra”, afirma Bryan Greco.

Adriana Rojas (27) declara que en su entorno universitario, ve a sus compañeros muy informados, dispuestos a poner temas políticos sobre la mesa, conversar y nutrirse. “Fuera de este ambiente, es un poco disímil porque hay decepción en cuanto a la política”, anota.

De las elecciones del bicentenario, Mario Olivas (25) estima que son especiales porque se espera que el presidente elegido encamine el país para superar la pandemia. Confirma que un buen porcentaje de jóvenes aún no ha decidido su voto. También ratifica sus intereses y prioridades en los momentos actuales. En su caso, menciona: “Lo que espero es empleo, salud y educación”.

Tan simple como eso.

Importante caudal electoral

Edad de posibles electores Cantidad Porcentaje Menor de 18 años 5493.648 2,2% De 18 a 29 años 6.938742 27.4% De 30 a 39 años 5.407.046 21.4% De 40 a 49 años 4.601.356 18.2% De 50 a 59 años 3.480.703 13.8% De 60 a 69 años 2.316.918 9.2% De 70 años a más 1.993.541 7.93% Total 25,287,954 100%

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.