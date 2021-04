El elector que no acuda a votar este 11 de abril o que no cumpla su deber como miembro de mesa podrá ser multado hasta con S/ 308. Las sanciones por no sufragar han incrementado en 11% en comparación al proceso electoral de 2016.

Multa para sufragante

La sanción es diferenciada de acuerdo a la clasificación socioeconómica del distrito al que pertenece el elector. Los omisos considerados como pobre extremo (según el INEI) deberán pagar S/ 22, quienes están en el rango de pobre no extremo les corresponde S/ 44 y para la población no pobre, la multa asciende a S/ 88.

Multa para miembro de mesa

Las personas que fueron elegidas miembros de mesa y que no asistan el día de los comicios o se nieguen a instalar una mesa de sufragio deberán pagar S/ 220. Hace cinco años el pago era de S/ 197,50.

Si tampoco acude a sufragar es doble multa, es decir, si no participa ni como miembro de mesa ni elector será sancionado hasta con S/ 308.

Exentos de pagar multa

Para estas elecciones, la población considerada en riesgo, es decir, mayores de 60 años, con hipertensión arterial y diabetes no controlada, problemas pulmonares, cardiovasculares graves y cáncer están exentas de pagar multa por no ir a votar. Los mayores de 70 años tampoco están obligados a sufragar.

¿Qué pasa si el elector no paga la multa?