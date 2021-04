De Soto se reunió con aportantes a su campaña que aseguró no conocer

Días atrás, Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, aseguró que desconocía a la pareja de esposos —Teodoro Ortiz y María Luisa Saavedra— que aportaron cerca de un millón de soles a su campaña.

“ Que no te extrañe que no los conozca , porque yo he seguido ahí el mismo plan de trabajo que tuvo Mario Vargas Llosa. Quiere decir, todo pasa por un comité financiero y yo, más bien, no quiero enterarme de quiénes están para luego no tener que favorecer a nadie porque financió o no financió”, dijo durante entrevista con Punto Final el último lunes.

Sin embargo, durante los primeros días de diciembre de 2020, cuando De Soto recibió sus credenciales como postulante al sillón presidencial, tuvo una reunión en el local partidario de Avanza País, ubicado en la avenida Colón.

En dicha reunión, además de su novia y otros miembros del grupo político, también se encontraba presente María Luis Saavedra. De acuerdo con la fotografía que capturó el momento, estaba al lado de Corinne Flores, candidata a la primera vicepresidencia, y de Eliana Toledo, aspirante al Congreso de la República.

Hernando de Soto en reunión con aportante que dijo desconocer. Foto: difusión

Un hecho que llama la atención de esa escena es que Saavedra, quien con su cónyuge desembolsó 935.000 soles para la campaña del economista, lleva puesta una solapara con el logo de la agrupación política en cuestión.

Incluso, en la imagen se puede apreciar a la aportante ubicada en frente a Hernando de Soto y su pareja, Carla Olivieri.

La República intentó contactarse con Avanza País para conocer la versión de su postulante al máximo cargo del Estado, pero refirieron que por actividades proselitistas era imposible la comunicación.

Yo no daré vacunas, sectores privados competirán para traerlas

Otro de los cuestionamientos al economista es que manifestó que existe “un problema” en la forma cómo el Estado peruano está gestionando la compra de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

Según De Soto, en la actualidad, la gestión de compra necesita “una serie de trámites” que pasa por cinco organizaciones que solicitan aprobaciones previas, y estas “son manejadas por pequeños grupos oligopólicos” que tienen el dominio del mercado.

“Si uno no actúa rápidamente, se van las oportunidades. La solución es desreglamentar la compra por el Estado y dejar que los privados compren directamente, saltándose la garrocha de la etapa intermedia. Lo primero que voy a hacer es sacar la etapa intermedia y abrir el mercado a la economía social de mercado”, declaró a Willax el último domingo.

