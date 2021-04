La postulante a la primera vicepresidencia por Acción Popular, Gisela Tipe, pidió disculpas por haber infringido el toque de queda en la ciudad de Ayacucho, a través de un comunicado publicado en su red social.

“ Como huamanguina y candidata al Congreso de la República pido disculpas por la infracción cometida y pese al hecho fortuito ajeno a mi voluntad, habiéndose cumplido con pagar la multa administrativa impuesta como corresponde, lo mismo han hecho mis colaboradores”, refiere el documento.

Según explicó Tipe, se encontraba realizando actividades de campaña en la localidad de Tambo, provincia de La Mar, en la mencionada región, y programaron el retorno a la ciudad para las 6.30 de la tarde.

Foto: captura de Facebook

Explicó que el vehículo en el cual se trasladaba sufrió un desperfecto camino a Ayacucho , por lo cual tuvieron que detenerse algunos minutos y retrasar el viaje.

La candidata afirma que, cuando fue intervenida por la Policía, entre las 9.20 y 9.50 p. m., se mostró colaborativa con las autoridades y mostró sus documentos, al igual que las personas que viajaban con ella.

Empero, el video de la detención a Gisela Tipe muestra lo contrario, ya que, cuando el oficial le solicita su DNI la postulante a la primera vicepresidencia de Acción Popular, esta no le dirigió la mirada y continuó en una aparente llamada. Además, tampoco llevaba puesta la mascarilla.

Yonhy Lescano se disculpó por su candidata

Horas antes, el candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se disculpó por el impase generado a causa de la vulneración al toque de queda por parte de Gisela Tipe.

“ Nosotros no vamos a justificar eso. Si ha habido alguna infracción, alguna situación que no se ha cumplido con la situación del horario, hay que pedir disculpas , y si no ha pedido disculpas nuestra candidata a la vicepresidencia, lo hago yo”, manifestó el exparlamentario desde Piura a Canal N.

