Rafael Santos pide excluir a Yonhy Lescano fuera del plazo establecido

El candidato presidencial de Perú Patria Segura, Rafael Santos, presentó un recurso de exclusión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra su contendor Yonhy Lescano de Acción Popular.

Acompañado del presidente de su partido, Renzo Reggiardo, Santos contó que el objetivo de su solicitud es “desenmascarar” a Lescano, quien, de acuerdo al exalcalde de Pueblo Libre, habría presentado información falsa en su hoja de vida.

“Estamos presentando un documento para que el JNE actúe de oficio, para que revise la información falsa que este señor (Yonhy Lescano) ha entregado ”, declaró a la prensa desde los exteriores del organismo electoral.

Dentro de esta petición, el postulante busca que se declare nula la resolución N.° 0099-2021-JEE-LIC1/JNE, que inscribe la plancha presidencial de Acción Popular y otorga a Yonhy Lescano la posibilidad de ser candidato a Palacio en los comicios de este 11 de abril.

Esto, tras señalar que el excongresista habría omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el organismo electoral en referencia a sus estudios universitarios.

“El señor dice que es profesor principal; sin embargo, no ha cumplido con los requisitos de la ley. Ahora está tratando de dar excusas acogiéndose a una ley anterior que tampoco le permitía, con su bachillerato, ser profesor principal. (…) El grado de doctorado es lo que el señor necesitaba”, manifestó.

Santos pidió que sea el JNE el que remita la denuncia ante la Fiscalía para llevar a cabo una investigación contra Lescano por supuestas inconsistencias en la información consignada en el portal del JNE y la registrada en la Sunedu.

“Lo que estoy buscando es desenmascarar (a Yonhy Lescano) y que lo desenmascare el Jurado Nacional de Elecciones. De la misma manera como taparon el caso de una periodista, quien sufrió el acoso de este señor, y lo taparon en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”, exclamó.

Otro de los fundamentos presentados por Perú Patria Segura es que la información dada por el postulante acciopopulista “es inconsistente e incongruente” pues aseguran que no se puede verificar por lo que “merece la nulidad de la resolución, y en consecuencia, la exclusión del candidato dada la transparencia que deben tener todos los candidatos que participan en el presente proceso electoral”.

“No podemos tener candidatos que le mienten al pueblo y que estén inmersos en la corrupción de Odebrecht y demás empresas del Club de la Construcción que han contaminado la política en el Perú”, añadió.

Petición está fuera de plazo y es improcedente, señala experto

Por otro lado, José Tello, especialista en temas electorales, consideró que el pedido de Rafael Santos “está fuera del plazo establecido” pues el Jurado Nacional de Elecciones interpuso el 25 de febrero como el último día para presentar “todo tipo de denuncia en primera instancia”.

Asimismo, la entidad electoral anunció que “ya no iba a anular ninguna inscripción luego de ese día”.

“Lo que le pueden decir a Rafael Santos, es que este tipo de exclusión se formula hasta 30 días antes de la fecha de las elecciones y que sepa que (su denuncia presentada este lunes 5 de abril) no está ha lugar”, explicó el abogado a La República.

Si bien ya no se puede presentar una denuncia de una presunta falsedad al JNE, Tello mencionó que sí se puede hacer directamente por el Ministerio Público.

“El Jurado ya no puede hacer nada. Esto será declarado improcedente por extemporáneo . Es bastante complicado presentar esta denuncia ahora. Esto no va prosperar pues ya no corresponde (….) El Ministerio Público es la única entidad que puede recibir su denuncia”, agregó el letrado.

