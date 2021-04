¿Qué efectos tendrán los votos blancos o viciados en estas elecciones 2021?

En las Elecciones Generales 2021, una importante cantidad de electores optarán por dejar en blanco o anular su voto, marginando la posibilidad de elegir a uno de los 18 candidatos presidenciales.

La última encuesta publicada el domingo 4 de abril por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República reveló que el 18,3% de la población electoral decidirá votar en blanco o nulo este domingo 11 de abril, porcentaje que supera por casi el doble al que obtuvieron los primeros puestos en la escala de intención de voto.

Son 25 287 954 los electores, incluyendo a votantes a nivel nacional y el extranjero, que están registrados en el JNE para acudir a sufragar este año en medio de la crisis que se vive por el coronavirus.

No habrá nulidad de elecciones por ausentismo

Según especialistas, este panorama de pandemia provocaría uno de los mayores ausentismos en una elección , ya que muchos peruanos están aislados en sus viviendas y otros evitarían contagiarse de la enfermedad, que ya ha provocado 1 590 209 de casos positivos, según el último reporte del Ministerio de Salud.

No obstante, para Eder Vitón Burga, especialista del Jurado Nacional de Elecciones, esto no provocaría la nulidad de los comicios electorales, muy por el contrario de los que se pueda pensar.

“Hay gente que piensa que, por no ir a votar, se anulará la elección. Eso es mentira. Si va a votar menos de la mitad de la población, la elección igual es válida. Solo se saca el porcentaje de esa cantidad y de esas cantidades se calcula los votos blancos, nulos o viciados”, declaró a La República.

Por su parte, José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, mencionó a esta redacción que una elección en el Perú incluso puede llevarse a cabo con 5 millones de peruanos, menos del 20% del total de electores registrados.

“En efecto, no hay nulidad de elección por ausentismo . Ese supuesto no está contemplado ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Elecciones”, explicó.

¿Cómo pueden influir los votos blancos o viciados?

Para Eder Vitón, “lo esencial” para unas elecciones presidenciales es diferenciar tres conceptos básicos: el voto válido, el voto blanco y el voto nulo.

Un voto nulo, según el abogado, se puede representar en varias circunstancias. Por ejemplo, cuando la persona, al momento de sufragar, realiza trazos o rayas sobre las casillas en vez de hacerlo dentro de los recuadros donde debe marcar su voto.

“Es obvio que el voto blanco se presenta cuando el elector no marca ninguna opción. (…) En el caso de los votos nulos, existen varios supuestos. En general, para determinar ambos votos hay diferentes conceptos que se utilizan”, explicó.

El abogado también detalló que, para declarar nula una elección, la cantidad de votos nulos o blancos deben superar los dos tercios del número de votos emitidos, tal como lo señala el artículo 184 de la Constitución. Es decir, aproximadamente el 76,6%.

“Esta circunstancia nunca se ha dado, ya que es un porcentaje sumamente alto. Esa opción demanda muchísimos electores”, aseveró.

Según la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los votos en blanco o nulos no representarán parte del total que se pueden contar . Esto haría que la población electoral se reduzca y, por lo tanto, aumente el porcentaje que alcanza cada candidato y partido.

“Los votos blancos o nulos no son contables. Solo entran por cómputo porque hay mayor presencia de electores. Si lo que se busca es la nulidad total de la elección, entonces debe superar los dos tercios. Pero si no pasa los dos tercios, no pasa absolutamente nada. Esos votos viciados se eliminan y los resultados solo se hacen sobre la votación válida”, declaró Tello a este diario.

Instrucciones para emitir el voto 2021. Foto: ONPE

¿A quiénes favorecerían los votos blancos o nulos?

Si bien un sector puede elegir por el voto en blanco o viciado para expresar su indiferencia, en el fondo, con esta decisión podrían estar respaldando indirectamente a los partidos con baja votación o incluso a partidos que desprecian.

Vitón agregó que mientras haya mayor cantidad de votos blancos o nulos se puede generar mayor fragmentación del voto para el Congreso , por lo que entrarían más bancadas. Esta situación haría que más partidos pasen la valla y, por tanto, haya más bancadas en el Parlamento Nacional.

“Por eso lo recomendable es que la gente vote por un candidato de su preferencia. (...) Eso es lo mejor por la gobernabilidad”, dijo.

De igual manera, a la hora de definir la cifra repartidora, esta cantidad de votos empieza a variar porque se reduce el universo de electores.

“Cuando un partido político pasa la valla y se asignan los escaños, ahí solo se toman en cuenta los votos válidos. Por eso es que el universo se reduce mucho más. (…) El porcentaje de votos nulos y blancos no es tan alto que digamos. Esos votos ya no entran y solo se computan entre votos válidos para el Congreso y el Parlamento Andino”, detalló.

A más votos blancos o nulos, mayor fragmentación en el Congreso.

Mayor cantidad de votos blancos o nulos haría un Congreso más fragmentado

José Tello afirmó que una mayor cantidad de votos blancos o nulos resaltaría “un problema serio que hay en el Perú” , ya que en la actualidad existen 27 distritos electorales para elegir a 130 congresistas.

“Lo que ocurre es que, cuando comprimes y tienes mucha votación viciada, nula o de mucho ausentismo, lo que se hace es que con poca votación va a pasar un político que no necesariamente es muy representativo. Lo que pasa es la agrupación termina acumulando una gran cantidad de curules”, puntualizó.

En las elecciones congresales del 2020, solo nueve bancadas pasaron la valla electoral. Acción Popular fue la que tuvo más escaños (25). En el 2016, Fuerza Popular logró llevar 73 parlamentarios con el 33% de los votos válidos.

Para el letrado, existe un problema de distorsión que se debe a dos motivos: la baja cantidad de congresistas y la gran cantidad de distritos electorales.

“Hay un mega distrito como Lima, que ahora tiene 33 curules. Ahora han incluido a los elegidos en el extranjero”, agregó Tello.

Finalmente, Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, mostró su preocupación por el número de votos blancos o nulos que pueda haber en estos comicios.

El abogado coincidió con Tello en que muchos congresistas que logran un escaño, gracias a los votos blancos o nulos, los alcanzan sin lograr la mayor “legitimidad política”.

“Esto pasa porque nosotros elegimos en listas. En el caso del Congreso, si en esa lista va un político famoso, la gente vota por esa lista. Mientras más votos nulos, más se repartirán los escaños de esa lista y en su mayoría llevarán a gente que no se conoce ”, precisó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.