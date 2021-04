Periodista de CNN critica a Hernando de Soto por no decir dónde se vacunó

El periodista Fernando del Rincón, de CNN, criticó al candidato presidencial Hernando de Soto, del partido Avanza País, por no querer detallar el estado específico de Estados Unidos (EE. UU.) donde se vacunó contra la COVID-19.

“Por un contacto en los EE. UU. me di cuenta que se me ofrece a través de vías privadas la posibilidad de ser vacunado y efectivamente fui en un estado donde no se requiere la residencia y me vacuné”, comentó De Soto a la cadena internacional de noticias.

En la entrevista por videollamada realizada en la noche de este lunes 5 de abril, el economista refirió que no tiene la obligación de dar esas precisiones por derecho a su privacidad y para no perjudicar a las personas que fueron “gentiles” con él.

“Yo no creo que tengo la obligación de contestar eso, porque por lo que veo en su pregunta inicial, no quisiera perjudicar a nadie que me ha ayudado ”, contestó De Soto, a lo que el periodista le remarcó que se le planteó la pregunta por un tema de transparencia.

El exasesor de Alberto Fujimori comentó que en “el orden de ética” que se menciona, entonces tendría que comentar cuándo será su próxima colonoscopía. “Lo que ocurrió es que cuando en el Perú se me ha preguntado que me vacunado, inmediatamente he dicho que sí. No ha habido ningún secreto”, agregó.

“ Hay falta de transparencia cuando no me dice el estado en el que fue vacunado . La comparación con un tema de colonoscopía, señor De Soto, seamos serios, no tiene nada que ver con la pandemia, con vacunas que no ha llegado a Perú, con personas que aquí no se han llegado a vacunar en Estados Unidos”, le refutó Del Rincón.

El postulante al máximo cargo del Perú siguió la conversación cuestionando la intención del periodista para preguntarle sobre su vacunación y enfatizó que se vacunó con vías privadas en un estado donde no exigen la residencia para el servicio. Ello a pesar de que en Estados Unidos las vacunas son gratuitas, ya que el Gobierno ha financiado las mismas.

“No creo que tengo derecho a anunciar en un programa público a la gente que ha podido ser gentil conmigo y sencillamente es una cuestión de derecho a la privacidad”, remarcó Hernando de Soto y seguidamente fue criticado por el representante de CNN, quien remarcó que se trataba de una cuestión de transparencia.

Por otro lado, el candidato de Avanza País consideró como dictadura el gobierno de Alberto Fujimori luego del autogolpe de Estado que dirigió el 5 de abril de 1992. Señaló que ante este hecho, él se pronunció en contra y dejó de asesorarlo. Sin embargo, de acuerdo a fuentes, Hernando de Soto fue quien redactó el discurso que leyó el ahora sentenciado en su mensaje a la nación para anunciar la medida antidemocrática.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.