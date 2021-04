Marie Ayasta: “Nuestro trabajo va a ser recuperar la confianza en la ciudadanía”

Marie Ayasta, abogada y candidata al Congreso por Victoria Nacional, respondió a La República y expuso cuáles son sus principales propuestas en caso llegue a ocupar un cargo en el próximo Parlamento, a menos de una semana para que se realicen las elecciones generales.

De llegar al Gobierno, ¿cuál sería la primera medida que tome Victoria Nacional para evitar más contagio y muertes por el nuevo coronavirus?

La primera es la que nosotros hemos planteado, la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) porque ya para cuando llegue Victoria Nacional al 28 de julio, ya debe haber llegado más lotes de vacunas y la prioridad es que todas esas vacunas puedan ser distribuidas a nivel nacional con la activación del COEN, que dio resultado cuando hubo el problema del fenómeno del niño en el norte. Entonces lo que necesitamos es esa activación en primera instancia.

Si es que en ese momento todavía no han llegado las vacunas, pues inmediatamente hacer las gestiones necesarias y abrir los precios y la transparencia de la vacunación y verificar también si las prioridades para las personas que están siendo vacunadas están siendo las adecuadas.

¿Cómo manejarán el tema de las vacunas? ¿Permitirán que el sector privado pueda adquirirlas?

Nosotros tenemos visto y claro, de acuerdo a la normativa que tenemos, las entidades que hacen las vacunas solo lo hacen de Estado a Estado y eso lo tenemos claro. Ahora, nosotros necesitamos el apoyo del privado para que la vacuna llegue a todos lados. El problema no es la compra de las vacunas, el problema es que hay una guerra mundial por adquirirlas y nosotros no hemos hecho la prioridad de estar adelante en la cola, entonces ese es el problema.

Los privados nos van a ayudar a hacer llegar la vacuna a todos y hacer un equipo humano . Esta es la responsabilidad del señor Vizcarra y del señor Sagasti. Vizcarra ha preferido inocularse la vacuna y ha cerrado solo con el mercado de Sinopharm y los demás en espera.

Desde Victoria Nacional proponen una actualización para la Constitución, mas no un cambio. ¿Qué cosas cambiarían en la carta magna?

Primero tenemos que tener en cuenta que para modificar la constitución tenemos que llegar a los plenos y tiene que ser por mayoría calificada. Lo que nos dicen las encuestas es que va a ser un Congreso muy fraccionado y eso es preocupante. Además, va a dificultar a los partidos que quieren hacer las modificaciones. Nosotros apostamos por incluir un capítulo anticorrupción, que es lo que nunca hubo, hacer modificaciones que garanticen la gobernabilidad como establecer claramente cuáles son las causales para evitar que no haya nuevamente un golpe de Estado, determinar las causales de la incapacidad moral en caso del presidente. Para este tipo de modificaciones vamos a tener que establecer alianzas entre las bancadas y vamos a ver de qué manera se va a hacer esta coalición.

Marie Ayasta

¿Cómo planean reactivar la economía?

Para la reactivación económica, el verdadero Reactiva, que llegue a los que menos tienen, desburocratizar el sistema, porque lamentablemente en esta pandemia con el Reactiva que hemos tenido han sido demasiados los requisitos que han puesto y eso han hecho que los pequeños empresarios que no facturan tanto no hayan podido acceder a este beneficio . Ahora también la extensión de los pagos y la designación de los intereses, eso es lo que necesitamos, formalizar, debido a que el 80% de los peruanos son informales debido a la tasa de desempleo y al quiebre de las empresas. Nosotros tenemos que ser un Estado amigable y a la vez transparente con las oportunidades.

¿Cuál es la propuesta principal para el tema de la educación, teniendo en cuenta que hay niños que han perdido el último año escolar por no tener los materiales necesarios para asistir a clases virtuales?

Cuando no había pandemia había un nivel de deserción bajo. Lamentablemente, este ha incrementando a nivel inicial, primaria y secundaria. Desde el 2012 se está implementando la fibra óptica y no está dando resultados porque solo el 34% de la población tiene acceso a internet y necesitamos hacer una fiscalización para que esto llegue a todos. También dar kits tecnológicos para que los niños puedan acceder a clases.

Vamos a hacer un impulso real teniendo en cuenta que fortalecer la educación también forma parte de la prevención de la seguridad ciudadana. Además, hacer un proyecto de liceos técnicos en el cual los chicos desde tercero de secundaria van a poder aprender actividades técnicas que van a permitir terminar el colegio y puedan ayudar en la economía familiar y puedan insertarse rápidamente. También fortalecer la Sunedu en todos los sentidos.

En el debate Forsyth dijo estar a favor del enfoque de género. ¿De qué manera abordarán el tema para implementarlo?

Desde Victoria Nacional, el enfoque de género nosotros lo damos en una brecha que tenemos que cerrar para abrir camino a la igualdad, tanto hombre como mujeres tengan las mismas oportunidades. A lo que nos referimos es que también pueda haber oportunidades de trabajo, más mujeres puedan estar en cargo públicos de poder y las niñas y niños tengan las mismas oportunidades dentro del sistema educativo , tanto en ambos se priorice esta estandarización de la igualdad y ya no de la discriminación por género ni la violencia.

¿Cuál es la posición de su partido a favor del aborto?

Nosotros siempre vamos a defender la vida, y ya desde el gobierno en el que estuvo Humberto Lay, se estuvo viendo ese tema desde la bancada de Restauración Nacional, pero desde un enfoque como el que ya está regulado en este momento, que las niñas que hayan sufrido abuso tengan esta oportunidad de salvaguardar su vida. También en los casos en los que la vida de la madre corra peligro.

Marie Ayasta

¿Plantean promover leyes para reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+?

Estamos a favor de la unión civil, nosotros desde la óptica que tenemos de Restauración Nacional, y con la que continuamos, es respeto, igualdad y tolerancia. Bajo eso, la unión civil sería una de las soluciones en los procedimientos patrimoniales, para no dejar en desamparo a la pareja.

¿Cómo piensan promover las lenguas nativas, como el quechua?

Algunos de los participantes en nuestro partido también hablan en quechua e incluso cuando George Forsyth ha ido a la selva, tenemos una candidata que ha estado haciendo contacto con las colonias de Shipibo-Conibo. Hay un compromiso de que nosotros vamos permitir y hacer el impulso para que dentro de esta paridad que hay de género, haya un porcentaje de candidatos que puedan postular a los diversos niveles de Gobierno que son con elección popular, para que también haya representantes que tengan esta lengua nativa y que sean originarios de la zona. Eso vamos a impulsar, nos parece muy importante.

¿A qué considera que se deba que su candidato presidencial haya bajado tanto en las encuestas?

Lo hemos tomado con mucha tranquilidad y con mucho respeto porque son las fotografías del momento que va pasando. Evidentemente al comienzo estaba primero porque los otros candidatos todavía no eran conocidos y poco a poco los cada uno de ellos ha ido demostrando sus habilidades, sus destrezas y sus planes de gobierno y definitivamente ahora las personas se están dando cuenta y se están interesando, porque lo que quieren los peruanos es un cambio , yo te lo digo por lo que yo recibo en las calles.

Es contundente el recibimiento, la buena recepción de las personas que de repente no han sido encuestadas, las personas que son el peruano de a pie. Además, es válida esta situación que ya se está acomodando. Estamos con toda la convicción de que nuestro candidato va a ser el ganador o va a pasar a segunda vuelta.

Las últimas encuestas han revelado que casi un tercio de la ciudadanía no escoge votar por ningún candidato, ¿a qué cree que se deba esto?

Por mi percepción, las personas están más preocupadas por el tema del COVID-19, eso es por un lado y no tienen el tiempo ni las ganas de ver los partidos políticos. Los que han formado parte del Congreso han decepcionado a la ciudadanía y es esta decepción que los mismos ciudadanos pongan una barrera y pierdan el interés porque piensan que va a ser más de lo mismo. Nuestro trabajo va a ser recuperar la confianza y demostrar que somos un partido que queremos el cambio . En parte son estos partidos a los que la ciudadanía convierte en responsables por la situación de corrupción y no permite que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones públicas.

Marie Ayasta

¿Por qué quiere ser congresista?

Porque desde mi posición como regidora, y como ciudadana luchadora por los derechos de las mujeres y de los vecinos, he podido apreciar directamente el daño que hace la corrupción a nuestro día a día. Yo me he enfrentado a la corrupción directamente y es esta la que no nos deja afrontar el COVID-19, es la que no nos permite tener hospitales de calidad, no nos permite tener una educación de calidad y hace que nuestras familias se estén muriendo por falta de oxígeno. He visto en el Gobierno de Vizcarra cómo ha despilfarrado el dinero y lo ha enviado a los gobiernos locales y, de esos millones que ha enviado, ha podido hacer una planta de oxígeno en cada distrito, siempre y cuando la ciudadanía hubiera ayudado a fiscalizar. Necesitamos su empoderamiento.

¿Qué planean para esta última semana de campaña?

Redoblar los esfuerzos, seguir llegando a la ciudadanía, nuestras propuestas, las propuestas de nuestro líder . Mañana (martes) va a haber un pequeño cierre de campaña y el jueves me parece que ya va a ser de todo el partido, pero acá lo importante es que tenemos que llegar a donde no hay internet y no tienen servicio porque es en esos lugares existe esa brecha que nosotros queremos cerrar y que ellos tengan conocimiento de nuestras propuestas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.