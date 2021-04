Lescano descarta a García Belaunde y a Diez Canseco en eventual gabinete

El aspirante al sillón presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, descartó que vaya a convocar a los militantes de su partido Raúl Diez Canseco y Víctor Andrés García Belaunde.

“ Nosotros tenemos diferencias, no vamos a convocar a Raúl Diez Canseco ni a las personas que no han estado en el proyecto político y con las propuestas del partido. Ellos están ahí discrepando, se han visto un poco alejados de la campaña, no hay mucha posibilidad de convocar”, dijo a RPP.

“Tampoco. Sabe Víctor Andrés que tenemos diferencias, nos respetamos mutuamente como militantes, pero sabe que no vamos a convocarlo a ninguna responsabilidad en el gabinete”, agregó.

Asimismo, aseveró que tampoco incluiría a los exparlamentarios Otto Guibovich y Manuel Merino.

“Vamos a llevar adelante nuestro gobierno con personas que han ido apoyando, con personas que coinciden con nuestros planteamientos”, explicó.

Por otro lado, el postulante señaló que son falsas las acusaciones sobre un supuesto plagio en su plan de gobierno sobre un proyecto de ley del parlamentario acciopopulista Juan Carlos Oyola y aseveró que en la iniciativa legislativa se empleó argumentos cuya fuentes son de su mismo partido.

“El fundamento es construido por el comando de profesionales del partido, de ahí se saca el insumo. Es una sinergia, la bancada parlamentaria utiliza esos argumentos y el plan de gobierno utiliza los mismos argumentos”, afirmó.

Según reveló este diario, en la página 19 del plan de gobierno de Acción Popular se propone una “pensión básica universal para todos los peruanos, sin excepción”; sin embargo, la iniciativa sería de un texto copiado del proyecto de ley número 6598, presentado el pasado 4 de noviembre del 2020 ante el Congreso, por Oyola .

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.