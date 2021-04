A menos de una semana de las Elecciones Generales 2021, La República lanza una nueva herramienta para que la ciudadanía pueda revisar los planes de gobierno de todos los partidos políticos que participan en el proceso en curso.

En cada uno de los documentos, se podrá conocer cuáles son los lineamientos establecidos por las agrupaciones en carrera, mismos que podrían ser aplicados en un eventual gobierno, a fin de combatir la pandemia, luchar contra la corrupción, reactivar la economía, entre otros temas.

Para poder analizar el contenido de los programas, es necesario ingresar a este ENLACE y posicionar el cursor en el nombre del grupo político de tu interés. Al costado de ello se visualiza también un símbolo de descarga, es ahí donde se debe hacer clic para tener el texto completo.

Independientemente de si realizas este proceso desde un dispositivo móvil o un ordenador, tendrás la opción de abrir el archivo una vez descargado. De este modo, se podrá examinar cada propuesta y tener un voto informado para este 11 de abril.

¿Cuáles son los partidos políticos que participan en las elecciones 2021?

En estas Elecciones Generales 2021, son 18 los partidos políticos que están en carrera y a la espera de conseguir el máximo cargo del Estado o una curul en el Congreso. A continuación, la lista de agrupaciones en contienda:

Acción Popular

Alianza para el Progreso

Avanza País

Democracia Directa

Frente Amplio

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Partido Morado

Partido Nacionalista Peruano

Partido Popular Cristiano

Perú Libre

Perú Patria Segura

Podemos Perú

Renacimiento Unido Nacional

Renovación Popular

Somos Perú

Unión por el Perú

Victoria Nacional.

El 92% de los electores afirma que irá a votar, según IEP

De acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para el diario La República, el 92% de los electores afirma que irá a votar en las elecciones generales del domingo 11 de abril, lo que representa un ligero descenso de 2% con respecto al sondeo anterior.

Desde enero de este año, el porcentaje de personas que aseguraba que acudiría a las urnas había estado subiendo. Aquel mes el 86% dijo que iría a votar. En febrero, la cifra fue de 89%, una mejora de tres puntos porcentuales, y en marzo, fue de 94%.

Sin embargo, en abril ha retrocedido a 92%. Por otra parte, las personas que no piensan salir de su casa para votar representan el 5% , el mismo número del mes de marzo.

Asimismo, un 3% de encuestados señaló que no sabe si irá a las urnas el 11 de abril. Hubo un pequeño aumento respeto al mes anterior, en donde 1% de personas afirmaba no saber o no opinar.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.