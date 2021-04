Elecciones 2021: lo que proponen para reactivar la economía

Equipo de Especiales

Tras la llegada de la COVID-19, el Gobierno adoptó medidas de confinamiento y restricciones de las actividades económicas que tuvieron como saldo un desplome del Producto Bruto Interno (PBI) en 11,12%.

Esto ha significado que el año pasado se perdieran 2 millones 231 mil puestos de trabajo a nivel nacional , de acuerdo con los reportes del INEI.

Igualmente, debido a la pandemia, se reportó el cierre de 45.467 empresas (-64,4%), según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Debido a estos y otros indicadores, los candidatos presidenciales consultados para este compromiso electoral coinciden en la necesidad de medidas urgentes para relanzar la economía nacional, muchas de ellas ligadas a un proceso de vacunación más rápido y eficiente.

Verónika Mendoza, Ollanta Humala y Andrés Alcántara coinciden en continuar con la entrega de bonos a la población. Algunos están a favor de que este subsidio, que serviría para paliar la crisis, sea de forma muy focalizada y otros, que tenga un alcance mayor, que serviría para dinamizar la demanda y con ello la economía.

Respecto a la inversión pública, todos los candidatos coinciden en la importancia de que sea a través de ella, con los distintos matices de sus propuestas, que sea la punta de lanza para el inicio de la reactivación de la economía. El Ministerio de Economía prevé que el rebote estadístico este año será ligeramente menor al 10%; en tanto, que los niveles del PBI prepandemia se observarían entre el primer y segundo trimestre del 2022.

Luego de este empujón, todos los candidatos, con excepción de Pedro Castillo, destacan el rol que tendrá la inversión privada. Candidatos como César Acuña, Julio Guzmán, George Forsyth, Alberto Beingolea coinciden en la necesidad de destrabar grandes proyectos de inversión e incentivos, como destrabes, que genere predictibilidad al inversor.

En 2020, la inversión privada cayó en 16,5% y para este año tendría un rebote estadístico de 15,5% estimado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Vale precisar que para el periodo 2021-2022, ProInversión reporta una cartera por más de US$ 7.000 millones en proyectos de inversión por adjudicar.

Otra actividad primaria en donde existe consenso para potenciarla es el sector agropecuario. Aquí los candidatos Pedro Castillo, Ollanta Humala, Yonhy Lescano y Verónika Mendoza proponen fortalecer el Agrobanco, y promover la agricultura sostenible. Sería una política de Estado.

Reforma tributaria

En el año 2020, la recaudación tributaria fue de S/ 93.124 millones , con una caída de 17,4% de los ingresos tributarios, equivalente a S/ 17.638 millones menos recaudados como consecuencia de la pandemia.

Por este motivo y por la imperiosa necesidad de recursos para solventar los distintos programas para mover la economía desde el Estado, todos los candidatos coinciden en la necesidad de actualizar el sistema tributario peruano.

Los candidatos proponen ordenar los impuestos existentes y cobrar lo justo a todos los contribuyentes y de acuerdo al tamaño de empresa. Finalmente, existen propuestas para gravar impuestos a las grandes fortunas, como la de Juntos por el Perú, Frente Amplio, Partido Nacionalista, Democracia Directa y Renacimiento Unido Nacional.

Silencios

La República les envió cartas solicitando sus respuestas. No han respondido: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Hernando de Soto, de Avanza País; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Daniel Salaverry, de Somos Perú.

Datos

Mal comienzo. En enero 2021, la economía descendió en 0,98% respecto a similar periodo del 2020. En 2020, la inversión pública se contrajo en 17,7% y este año tendría un rebote de 15,0%, estima el BCRP.

Empleo. El año pasado, 1 millón 134 mil personas perdieron el empleo en Lima Metropolitana. De ellos, 1 millón 168 mil fueron empleos formales.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Cómo reanimar la economía?

No hay una economía que pueda resolver los problemas de la pobreza y desigualdad si no promueve sus inversiones, públicas y privadas. Los inversores privados, tanto extranjeros como nacionales, deben saber que va a haber un gobierno que promueve y ayuda a que haya más inversiones privadas, pero las inversiones con corrupción van a tener que ser replanteadas con leyes que se respeten.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Sí, es un principio de toda democracia. Perú aspira a ser parte del club de la OCDE. ¿De dónde proviene la base fundamental de la prestación de servicios de salud, educación, infraestructura? De una presión tributaria mayor sobre las grandes fortunas. En ese sentido, en el Perú se necesita a gritos un impuesto sobre las grandes fortunas. Lo que hay que definir es cuál es el límite .

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Cómo reanimar la economía?

Nuestra meta es la reactivación económica en el corto plazo , para eso tenemos que trabajar de la mano con el sector privado. En la primera semana de mi gobierno vamos a instruir a los ministros para que se dé prioridad a la inversión pública. No quiero plata guardada, quiero plata invertida. A partir de setiembre de este año se incentivará la inversión privada y luego se generarán las alianzas público-privadas y la modalidad de obras por impuestos. El Banco de la Nación operará como una banca de fomento para las mypes y la pequeña industria.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Hay experiencias, y sería importante que las analice nuestro Congreso si han dado resultados en otros países. Eso no va a depender del presidente de la República, sino del Parlamento.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Cómo reanimar la economía?

Modificar la actual situación en el que el Gobierno central en su política centralista asigna el 70% del presupuesto nacional y el 30% restante entre los 25 gobiernos regionales y las 4.385 municipalidades. Existe una relación directamente proporcional entre la concentración económica y la corrupción. Se va a promover la agricultura sostenible e implementaremos una política agraria como seguridad nacional. Se prohibirá de una manera taxativa la privatización del agua.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Eso sería algo mediático. Lo que hay que hacer es pechar a las transnacionales porque han saqueado muchas veces al país . Se les ha dejado carta en blanco y se llevan la riqueza. Somos un país primario exportador, cuando a nuestras espaldas tenemos a compatriotas en miseria y abandono.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional (RUNA)

¿Cómo reanimar la economía?

Lo inmediato: reactivar las micros y pequeñas empresas, formalizando a este sector y principalmente haciendo que estas empresas vendan sus productos al mejor cliente, que es el Estado. Hoy el Estado debe comprar preferentemente a micros y pequeñas empresas . Hay que establecer un periodo de gracia. No es justo cobrarle el 18% a un gran empresario e igual porcentaje al comerciante ambulante. Se debe establecer un IGV mínimo para ese comerciante.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Es necesaria, pero de manera prudencial para que tampoco se desanime a los que han trabajado honradamente y han logrado su riqueza con esfuerzo propio. El problema en el Perú es que la gran mayoría de ricos lo hace con dinero ilícito, que han robado al Estado. También debe controlarse la fuga de capitales.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Cómo reanimar la economía?

Nuestra prioridad en los primeros meses de nuestro gobierno es resucitar la economía. Para reactivar la economía, está nuestro Plan Chamba con S/ 30 millones de créditos baratos para las mypes, entrega de dos bonos universales en agosto y setiembre, el programa de empleo masivo temporal y el incremento de la inversión pública. Primero resucitamos la economía y luego avanzamos con la reforma tributaria.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Claro. Así es; precisando que será un impuesto a los multimillonarios, aquellos que tengan fortunas acumuladas superiores a los US$ 100 millones . Esto como parte de una reforma tributaria integral, que pase por revisar las exoneraciones tributarias a grandes bancos, mineras, universidades privadas con fines de lucro, agroexportación.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Cómo reanimar la economía?

El Estado debe generar tranquilidad para que llegue la inversión, destrabar proyectos importantes en infraestructura. Hay más de S/ 28 mil millones en proyectos que generarían más de un millón y medio de empleos. Se generará un fideicomiso para desatorar los proyectos mineros, en donde participen las comunidades, el Estado y la empresa privada. Vamos a utilizar a las embajadas de Perú en el extranjero para impulsar el comercio exterior.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Necesitamos generar mayores ingresos, pero no con nuevos impuestos . ¿Cómo? Luchando contra el contrabando, que afecta al sector textil, por ejemplo. Teniendo un catastro real del Perú porque hay muchas propiedades que no son declaradas. Y con facilidades en la declaración jurada y no generar nuevos impuestos.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Cómo reanimar la economía?

Uno de los objetivos principales es recuperar la economía y los puestos de empleo perdidos. Exigiremos el pago de los tributos de las grandes empresas mineras y se debe dar un respiro tributario a los micro y pequeños empresarios . Millones de micro empresarios han desaparecido y no se les puede exigir el pago en esta situación, se tiene que crear un fondo de apoyo empresarial y darle un periodo de gracia de dos años y luego pedir el pago de los tributos.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

No se deben crear nuevos impuestos. Yo no me voy por ese lado. Hay que comenzar por poner orden en el tema de los impuestos ya creados. Hay muchas exoneraciones indebidas que hay que comenzar a revisar y pedirles a los empresarios que se sienten en una mesa para evitar que se exoneren impuestos.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Cómo reanimar la economía?

El Estado tiene que achicarse, reducir sus trabas, para que pueda generar a los peruanos más trabajo, hablamos no de la gran industria, sino del bodeguero, el mototaxista, de la pequeña lavandería del barrio, del nido que abastece un distrito populoso, de ese repartidor de mercadería o de esa pequeña, mediana empresa que distribuye productos de limpieza o sanitarios.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Yo creo que no, creo que no deberíamos reducir, creo que no deberíamos atacar a los millonarios; al contrario, necesitamos generar nuevos millonarios , necesitamos como Estado hacer de que tú puedas ser un emprendedor, que tú desde tu casa puedas ser un emprendedor, tener un ingreso personal, y con ello llevar más y mejores recursos a tu hogar.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Cómo reanimar la economía?

Al turismo yo lo veo levantándose por el tercer trimestre de este año por una demanda insatisfecha. Puede ser reactivador en la economía. Tiene que haber empleo masivo y liberarle al gran sector de la economía informal de impuestos en estos dos años porque están quebrando. Reprogramar las deudas voluntariamente a 2 años de gracia y 5 años para pagar. La gente no es que no quiera pagar, es que no puede pagar y no es su culpa.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

No, yo alentaría a las grandes fortunas a invertir en el Perú, en el Perú hay un montón de impuestos. A esa fortuna le tienes que decir: “Invierte en el Perú”. Hay que ponerle cosas que lo alienten a invertir en el Perú, para que se genere más empleo; pero para qué quieres darle al Estado más plata, ¿para que roben más?

Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano (PPC)

¿Cómo reanimar la economía?

Se buscará reactivar la economía destrabando proyectos de inversión, para así generar empleo en determinadas actividades. El énfasis se pondrá en la minería, la agricultura y la agroexportación; la construcción de infraestructura y viviendas sociales; la acuicultura y el ámbito forestal. En estos sectores se generan los puestos de trabajo más productivos, con lo que se contribuirá considerablemente a la reactivación de la economía del país, afectada por la pandemia de la COVID-19.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

No, es lo más desalentador del mundo. Lo que necesitamos con urgencia es capital. Estas son posturas comunistas, o socialistas . El capital no tiene nacionalidad, no tiene bandera. El capital no se genera gravando con impuestos. Hay que atraerlo, no espantarlo.

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Cómo reanimar la economía?

La primera es vacunar a todos, entonces la gente va a estar más tranquila, y los pequeños negocios van a poder abrir, habrá más aforo y eso hace que la economía aumente. La vacunación no solo es la primera medida de salubridad, sino también económica. Lo segundo es flexibilizar la cuarentena. Existe la posibilidad de que la economía pueda sobrevivir con unas políticas de salubridad al más alto nivel.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

El impuesto a la riqueza el día de hoy no me parece lo más oportuno por la crisis que pasamos . Pero va a llegar un momento en que juntos tengamos que evaluar esa medida. Opino que se tiene que hacer una reforma tributaria integral que, en primer lugar, comience por hacer que las empresas paguen lo que deberían de pagar.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Cómo reanimar la economía?

Se mantendría la entrega de bonos para ayudar a paliar las necesidades de las familias afectadas por las restricciones dispuestas por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19. Se propone, para acompañar esta asistencia, un programa de promoción de los trabajadores independientes, a quienes se les otorgarían créditos a tasas preferenciales a través de Cofide y el Banco de la Nación.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Tenemos una sola oportunidad para poner un impuesto a las grandes fortunas, pues la mayoría se ha hecho con beneficios del Estado, porque les ha exonerado de impuestos , le ha dado beneficios, y han engrosado sus fortunas. Habrá oportunidad para que se le cobre los impuestos y en adelante tendrá que ser todo transparente para que nadie evada ningún impuesto.

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista

¿Cómo reanimar la economía?

Tenemos que hacer una reactivación de la economía que va de la mano del empleo. Nosotros creamos programas de trabajo temporal con Jóvenes Productivos y Trabaja Perú; tenemos que trabajar nuevamente estos programas a nivel nacional. Para la gente más vulnerable vamos a crear el Bono Perú, que es una ayuda mensual de S/ 800 durante un año. Vamos a crear un Reactiva para los de abajo. Además, tenemos que fortalecer el banco agrario para levantar la agricultura y esto genere más empleo. Las actividades que han resistido el coronavirus básicamente han sido las actividades primarias.

¿Impulsará que se generen impuestos a las grandes fortunas?

Así es, vamos a crear un impuesto extraordinario a la riqueza y tenemos experiencia. En nuestro primer gobierno creamos el impuesto a las sobreganancias mineras .

