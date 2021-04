Durand cuestiona candidatura de Hurtado al Congreso por el Callao

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República por el Callao César Hurtado (Victoria Nacional - número 3) y Malcolm Durand (Somos Perú - número 3) debaten sus propuestas para combatir la corrupción, la inseguridad ciudadana y velar por los derechos de las personas con discapacidades.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

César Hurtado de Victoria Nacional

Quiero ser congresista por el Callao porque quiero representar a los vecinos, porque es necesario empezar a trabajar por ellos. Basta de los lobbys de los antiguos congresistas que solo buscan su beneficio. Queremos trabajar por leyes justas, saneamiento físico legal, agua y desagüe de Ventanilla y Callao. Tenemos capacidad de gestión, pero lo más importante es que tenemos honestidad.

Malcolm Durand de Somos Perú

Quiero ser congresista porque soy politólogo y no quiero dedicarme a otra cosa, es mi profesión. También porque soy chalaco, no tenemos paneles ni publicidad gráfica y tampoco la queremos porque no queremos devolver favores. Creemos en un Callao distinto.

Personas con discapacidades

Malcolm Durand de Somos Perú

La discapacidad ha sido un tema olvidado y casi no se ha tomado en cuenta porque no hay nada referente a ellos. Vivo muy cerca a un asentamiento humano llamado “Cerro cachito” y ahí viven personas discapacitadas que hemos ayudado durante la pandemia.

A partir de ello, hemos adsorbido toda la problemática y deficiencia de la autoridad ausente. Nuestra iniciativa tiene que ver con la inclusión, reconocerles algunos derechos que deberían tener por su propia condición.

César Hurtado de Victoria Nacional

Existe una legislación sobre la oportunidad de empleo que deben tener las personas con discapacidad: 5% para instituciones públicas y 3% para instituciones privadas. Nuestro trabajo es fiscalizar eso. Trabajaremos con los gobiernos regionales para hacer parques y ciudades inclusivas.

Pasado político

Malcolm Durand de Somos Perú

Tengo buenas impresiones cuando César Hurtado fue funcionario de Omar Marco, alcalde de Ventanilla, pero ¿por qué intentaste postular como regidor por Lima y hace algunos años por la alcaldía de Barranco y hoy postulas como congresista por el Callao?

César Hurtado de Victoria Nacional

He trabajado los últimos 8 años en Ventanilla y me siento orgulloso. Tengo más de 20 años trabajando en el sector público. Efectivamente, fui invitado como ciudadano del Callao y ahí está la norma. Es parte del ejercicio político como tú, que en vez de estudiar en el Perú te fuiste a Argentina o que ahora postulas con Somos Perú, cuando antes señalabas que la corrupción no iba a tu lado, pero ahora estas con Martín Vizcarra.

Malcolm Durand de Somos Perú

Hablo del sentido de pertenencia. No postules a un cargo si no has crecido o vivido en ese lugar. Difícilmente se puede sentir al Callao viviendo afuera o naciendo en otro distrito. Creemos en la academia y que uno tiene que resolver sus asuntos académicos. Por ejemplo, George Forsyth es una persona que no tiene resuelta la universidad y eso es grave porque es un acto de corrupción postular a un cargo para el que no estas preparado.

Soy de Somos Perú, no he pasado de partido en partido como César Hurtado. Puede entrar y salir Vizcarra o Salaverry, pero yo seguiré, no abandono mi casa.

Corrupción en el Callao

César Hurtado de Victoria Nacional

Él (Malcolm Durand) habla tanto de corrupción, pero no se acuerda sus fotos con el gobernador regional de Ancash y resulta que este amiguísimo de Malcolm Durand ha sido denunciado por graves delitos de corrupción; entonces, no solo hablamos de Vizcarra. Si Alberto Andrade estuviera vivo, ¿qué estaría pensando de lo que ocurre con su partido?

Malcolm Durand de Somos Perú

Hay una incoherencia, porque uno no puede combatir la delincuencia si sirve a delincuentes comprobados porque tienen condena como Félix Morano, Álex Kouri y Omar Marcos, que es investigado por cuestiones más complejas. Usted es amigo de todos ellos y no diga que no.

Lamentablemente, la amistad que usted señala con el gobernador de Áncash no me genera ningún vínculo laboral, no hay cuestionamientos y conflicto de intereses.

Seguridad ciudadana

César Hurtado de Victoria Nacional

Estamos de acuerdo con que la Policía ejerza su función constitucional, que es el orden interno y no las Fuerzas Armadas. La ley del sistema de seguridad ciudadana debe involucrar a la empresa privada porque tienen que contribuir en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.

Malcolm Durand de Somos Perú

Has trabajado en el área de fiscalización, te has cansado de corretear ambulantes. Nosotros sí buscamos el cambio, buscamos cambiar la situación económica, pero sabemos que el grado académico es importante. Tú has ocupado cargos públicos sin tener grados académicos y solo lo has podido tener a partir de tu vinculación con Chimpún Callao, organización criminal más grande que tiene la región.

César Hurtado de Victoria Nacional

Ha dicho que soy amigo de Sotomayor, de Félix Moreno y no soy amigo de ellos. No hay que difamar. Mi vida es transparente, no tengo denuncias por corrupción.

