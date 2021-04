Las Elecciones Generales 2021 se llevarán a cabo este 11 de abril en todo el país. Los peruanos acudiremos a los locales de votación para elegir a quien asumirá la presidencia, pero también a los congresistas y a los representantes del Parlamento Andino para el período 2021-2026.

El proceso significará un reto para autoridades y electores porque nos encontramos en medio de un pandemia. Por eso es importante tener todo clarificado para aquel día, ya que de esa forma evitaremos desorden y aglomeraciones , que nos pueden exponer a un posible contagio.

¿Dónde tengo que votar?

Los 11.918 locales de votación ya fueron designados semanas antes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El organismo dio la facilidad para que los votantes elijan un local de votación cercano al domicilio, pero, si no lo hicieron, igual se asignó uno.

Puedes consultar tu centro de sufragio siguiendo estos pasos:

1. Ingresa AQUÍ y te aparecerá una pantalla como la de abajo. Coloca tu número de DNI y da clic en consultar.

Consulta tu local de votación. Foto: captura ONPE

2. Cuando ingreses a la ventana te aparecerá un cuadro de diálogo que te sugerirá imprimir los datos que a continuación se mostrarán. Para salir de ese cuadro da clic en entendido.

3. A continuación aparecerán datos como el tipo de voto, el número de la mesa de sufragio, el número de orden, el local de votación, el pabellón, el piso y el aula. En la misma ventana podrás conocer si eres miembro de mesa o no.

Consulta tu local de votación. Foto: captura ONPE

¿Con qué documento se puede votar?

La ONPE informó que los electores deberán acercarse a las mesas de votación con el DNI. Recuerda que no hay problema si el documento está vencido.

Además del DNI, la persona debe llevar un lapicero de tinta azul, así como mascarilla; y se recomienda adicionar el protector facial.

¿Quiénes pueden votar y quiénes no están obligados?

Todos los peruanos entre los 18 y 65 años de edad que viven en el país están obligados a votar este 11 de abril. Si no lo hacen serán multados por los organismos competentes.

Debido a la pandemia, meses antes se aprobó una normativa que exime de la obligatoriedad del voto a los grupos que son vulnerables ante la COVID-19, entre ellos, personas mayores de 65 años, embarazadas, personas con discapacidad y aquellos que sufren de alguna comorbilidad.

Asimismo, es preciso mencionar que la ONPE ha solicitado a las personas que se encuentren contagiadas o que presenten síntomas a que no acudan a los centros de votación, pues ponen en riesgo su salud y la del resto de electores y miembros de mesa.

A todos los votantes se le medirá la temperatura antes de ingresar a los locales de sufragio. Si arrojan una medida mayor a 37,4 se les prohibirá la entrada.

¿Desde y hasta qué hora se puede votar?

Para este año, la ONPE ha propuesto un horario escalonado para sufragar de acuerdo con el dígito final del DNI. Este sistema busca evitar las aglomeraciones en los locales de votación. Pese a que no es obligatorio se exhorta a la población a considerarlo.

Último dígito del DNI Horario en el que se sugiere votar 1 De 9.00 a. m. a 10.00 a. m. 2 De 10.00 a. m. a 11.00 a. m. 3 De 11.00 a. m. a 12.00 p. m. 4 De 12.00 p. m. a 1.00 p. m. 5 De 1.00 p. m. a 2.00 p. m. 6 De 2.00 p. m. a 3.00 p. m. 7 De 3.00 p. m. a 4.00 p. m. 8 De 4.00 p. m. a 5.00 p. m. 9 De 5.00 p. m. a 6.00 p. m. 0 De 6.00 p. m. a 7.00 p. m.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 7.00 a. m. Desde ese horario hasta las 9.00 a. m. se recomienda que solo acudan los considerados vulnerables ante la COVID-19, como adultos mayores, personas con comorbilidades, embarazadas y personas con discapacidad.

¿Cuánto es la multa por no votar?

Como ya se mencionó, el voto es obligatorio en nuestro país para la mayoría de la población. No cumplir con este deber cívico se sanciona con multas que varían de acuerdo con el distrito de residencia.

Multa Clasificación del distrito según el INEI S/ 88 Distrito clasificado como “no pobre” S/ 44 Distrito clasificado como “pobre” S/ 22 Distrito clasificado como “pobre extremo”

Si saliste sorteado elegido como miembro de mesa y no cumples tu función deberás pagar S/ 220 de multa. Y si además no acudes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives.

Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder realizar las siguientes operaciones.