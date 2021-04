Ciro Gálvez: “Yo tengo la confianza de que vamos a pasar a segunda vuelta”

El candidato presidencial de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, se mostró optimista de que pasará a la segunda vuelta, pese a que en los últimos sondeos públicos aparece muy abajo en la tabla de intención de voto.

Durante una actividad proselitista, Gálvez señaló que las redes sociales han ‘reventado’ con su participación en este proceso electoral. Se refirió, sobre todo, al tercer día del debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en donde se hizo presente a través de Zoom y habló, en ciertos momentos, en quechua.

“ El día del debate, prácticamente, se volvió una tendencia RUNA con cientos de miles de seguidores. Era algo que se salió del control de las encuestas, del propio Jurado . A mí se me dio como ganador absoluto, con más del 57% y después dicen que no, que hubo un error, que hubo un ataque cibernético. Es que esto ya es algo visible que no podemos negar”, declaró ante la prensa.

“ Es por eso la confianza que yo tengo de que vamos a pasar a segunda vuelta . (...) En segunda vuelta ya veremos, quedan invitados todos los partidos”, agregó.

Durante aquella noche del evento del JNE, Canal N y América Televisión informaron que su encuesta había sufrido un ciberataque luego de que se detectaran 102.501 votos provenientes de una dirección IP de Alemania. Todos iban dirigidos en apoyo a Ciro Gálvez. Al final, los canales dieron como inválido su sondeo al anunciar que esos miles de votos eran irregulares.

Por otro lado, el postulante de RUNA también puso en duda los resultados de las últimas encuestas, en donde aparece con bajo porcentaje de intención de voto. “Se ha visto cómo el señor Forsyth estaba hace poco en 23% ahora creo que tiene 7% u 8%, lo que significa que lo inflaron, igual con otros candidatos”, adujó.

Finalmente, presentó a su plancha presidencial conformada por Sonia García Osores (primera vicepresidencia) y Claudio Alejandro Zolla Suárez (segunda vicepresidencia).

Gálvez superó la COVID-19

A mediados de marzo, el aspirante al sillón presidencial Ciro Gálvez dio positivo a una prueba para detectar la infección de coronavirus. Desde entonces tuvo que alejarse de su campaña para su recuperación.

Sin embargo, el 27 de marzo anunció que recibió el alta médica y que ya estaba en su casa con su familia. También informó que participaría del debate presidencial, al que asistió el 31 de marzo vía Zoom. En los últimos días ha estado haciendo campaña aún con las secuelas que causa haber tenido COVID-19, como cansancio y agotamiento.

