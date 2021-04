Candidata vicepresidencial de Yonhy Lescano incumple toque de queda

La candidata a la vicepresidencia de la República por Acción Popular, Gisela Tipe de la Cruz, fue intervenida el último lunes 5 de abril por la policía en Ayacucho y se negó a identificarse en pleno toque de queda.

La también aspirante al Congreso, no portaba mascarilla para protegerse y evitar un posible contagio por COVID-19 mientras estaba en el asiento copiloto de un vehículo.

“Señora, buenas noches. Una vez más le repito que me permita su DNI para poder identificarla”, dice el agente; sin embargo, Tipe de la Cruz hace caso omiso a las indicaciones en ese instante y continúa hablando por su celular sin dirigirle la mirada .

Frente al cuestionado comportamiento de la postulante, el aspirante al sillón presidencial por su partido, Yonhy Lescano ofreció disculpas del hecho.

“ Nosotros no vamos a justificar eso, si ha habido alguna infracción, alguna situación que no se ha cumplido con la situación del horario, hay que pedir disculpas y si no ha pedido disculpas nuestra candidata a la vicepresidencia, lo hago yo ”, manifestó el exparlamentario desde Piura a Canal N.

En esa misma línea, señaló que se enteró de la noticia por medios de comunicación y añadió que conversará con ella al respecto y conocer su versión de los hechos.

“Voy a conversar con ella a ver qué ha pasado. Supongo que se le pasó la hora, ha debido pedir las disculpas necesarias a la Policía Nacional, a las autoridades si hubo algún impase y no se cumplió con el toque de queda”, añadió.

Lescano pidió que también se fiscalice a otros candidatos que no vienen cumpliendo con los protocolos establecidos por el Gobierno de Francisco Sagasti.

