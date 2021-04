Candidata al Congreso de AP: Mandato de Manuel Merino fue ilegítimo

Isabel Sánchez, aspirante a una curul por Acción Popular, manifestó que Manuel Merino, actual congresista por Tumbes del ‘partido de la lampa’, no comparte la “ideología” de la agrupación fundada por Fernando Belaúnde Terry.

Ello, tras la toma de mando del parlamentario, que ha sido considerada inconstitucional, aspecto que podría jugarles una mala pasada a los postulantes del proceso electoral en curso.

“Desde un inicio hemos deslindado totalmente (de Manuel Merino) porque no está en la línea partidaria ni en la ideología de Acción Popular . No dice en ninguna parte de los estatutos que tomemos el poder tomando en consideración apetitos personales, tenemos que pensar en la ciudadanía”, declaró a La República la candidata al Congreso.

En esa misma línea, contó a este diario que ella estuvo presente en las protestas en contra del régimen de Merino de Lama, y catalogó a su gestión como “inconstitucional” e “ilegítima”, pese a pertenecer a la misma agrupación política.

“Yo he sido una de las tantas militantes que hemos asistido a las marchas, haciendo uso de nuestro derecho ciudadano y en contra de ese gobierno que, tenemos que aceptarlo, fue inconstitucional. Definitivamente, fue un gobierno ilegítimo porque no tuvo el respaldo de la ciudadanía . Por eso, es que no duró más de cinco días”, enfatizó.

Cuestionamientos a Lescano por ser docente principal en universidad

Respecto a los cuestionamientos al candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, por el grado académico que cuenta y su trabajo como docente en una universidad, así como el pedido de exclusión que presentó Rafael Santos contra el acciopopulista por este motivo, Isabel Sánchez señaló que no hay infracción a la ley.

“No podemos estar difamando a las personas. He verificado que Yonhy Lescano es docente principal desde hace más de 15 años en la Universidad Nacional del Altiplano. Es más, ha sido nombrado en la ley anterior. Sabemos que la ley no es retroactiva, que sí tiene un plazo para tomarse en consideración la nueva ley, pero el plazo aún persiste”, refirió.

Además, insistió en que el recurso ingresado por Santos ante el Jurado Nacional de Elecciones corresponde a una “guerra sucia”. “ No entiendo qué ganas de iniciar una guerra sucia tan baja . Ese es el grave problema que venimos arrastrando desde la época del fujimorismo, y ellos son representantes de este tipo de política negativa que no le hace ningún bien al país”, dijo.

Fortalecer al Sineace

La postulante comentó que uno de sus principales intereses es la educación, razón por la que propone fortalecer al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) para mejorar la Educación Básica Regular.

“Nos hemos olvidado de la Educación Básica. La acreditación es fundamental, más que todo la primera parte que es la autoevaluación. Esta última que viene realizando el Sineace en lo que es técnico y universitario, y ha permitido identificar en cada institución cuáles son sus falencias. De acuerdo a ello se permite generar la proyección directa para proyectos y tema presupuestal, para no gastar por gastar”, explicó.

Asimismo, expresó que su objetivo es que que exista un “gasto público de calidad en educación”, por lo que la Sineace contribuirá a conocer la perspectiva de las instituciones, con la ayuda de todos los actores involucrados: alumnos, docentes, padres de familia y directivos.

Otra de sus iniciativas para este sector es impulsar un plan de contingencia para reforzar los conocimientos adquiridos por los alumnos, sobre todo, para los que han desertado en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Es necesario tomar en cuenta que como se han perdido clases en la Educación Básica, técnica y universitaria, tenemos que tener un plan de contingencia para la nivelación de estos conocimientos que no han podido ser adquiridos. No entiendo por qué el Minedu no ha realizado este plan de contingencia para este año en curso para poder, por lo menos, llegar a un 50% del conocimiento del año anterior que no se ha brindado”, indicó.

Eliminar el IGV de medicamentos

En materia de salud, la candidata acciopopulista detalló que, de llegar al Congreso, buscará la aprobación de una iniciativa legislativa que disponga la eliminación del IGV de los medicamentos.

“Esta propuesta está directamente relacionada a nuestro plan de gobierno. Hay que tomar en consideración que las medicinas, ahora en pandemia, están dentro de la canasta básica familiar . Ha afectado los bolsillos de cada peruano, entonces, por eso planteamos este proyecto de ley”, sostuvo.

Al ser consultada si esta propuesta tiene antecedentes o evidencia de haberse aplicado en otros países, Isabel Sánchez precisó que no, ya que se basa en el contexto actual del país.

”En realidad, específicamente no (tiene antecedentes), pero es más que todo en el tema de práctica. Las normas deben adecuarse a la realidad y es lo que vemos todos los días. Es un tema de iniciativa política, y sería una medida desde el inicio de nuestras funciones , sobre todo para apaciguar todo lo que estamos pasando en acceso a salud”, mencionó.

Agregó que otra de sus alternativa para luchar contra la pandemia está enfocada en la prevención de diversas enfermedades, ya que, afirmó, la COVID-19, evidenció que muchos pacientes padecían de otras complicaciones que agravaron su estado.

“Vamos a implementar desde nuestra bancada, políticas de salud preventiva. Casi el 60% de personas que han fallecido por COVID-19, durante ese proceso de la enfermedad, detectaron que tenían una enfermedad previa. Es decir, que estas personas si hubieran sabido que tenían esta enfermedad y hubiera sido tratada a tiempo, no hubieran fallecido por COVID-19 porque hubieran tenido su sistema inmunológico fortalecido”, argumentó.

Animales domésticos en la salud pública

Por otro lado, recalcó que en sus intereses también están las propuestas animalistas que, de ser elegida como parlamentaria, promocionaría para que sean tomadas en consideración dentro de las medidas de salud pública.

“Es importante entender que hay algunos municipios, definitivamente muy pocos, que han estado viendo las esterilizaciones de animales domésticos. Esto tiene que ser a nivel nacional , se tiene que impulsar esterilizaciones a todos los animales domésticos, de forma gratuita o por convenios, pero administrada por la municipalidad local”, replicó.

“También, llevar un registro de todos los albergues en cada localidad, la cantidad de animales que tienen. No solo por un tema de fiscalización, sino por un tema de apoyo por cualquier eventualidad que suceda”, añadió.

El arte del consenso

Finalmente, al preguntarle acerca de qué estrategia mantendría, de ser elegida congresista, para la búsqueda de consenso con otras bancadas, Isabel Sánchez aseguró que aplicaría lo aprendido del expresidente Valentín Paniagua.

“Tuve el gran honor de conocer a Valentín Paniagua. No solo lo conocí, si no que es mi guía, aunque no esté presente físicamente. Él nos enseñó que el arte del consenso radica en el explicar, en la empatía hacia los demás. Hay diferencias y siempre las va a haber, pero debemos entender que en el fondo siempre hay un punto en común, y este es que todos queremos que el Perú crezca y avance”, relató.

Por ello, invocó a todos los postulantes y agrupaciones políticas a cumplir con “su función política” con el objetivo de “llevar al país adelante, independiente de las diferencias”.

