Yonhy Lescano, quien postula por primera vez a la presidencia de la República con Acción Popular, aseguró que de pasar a una eventual segunda vuelta electoral, no formará alianzas con ningún partido y que aceptará el apoyo que viene de “buena fe”.

“Si yo salgo para la segunda vuelta, yo voy a trabajar como siempre lo he hecho. Y no hago repartijas. Yo no digo: ‘Oiga, venga acá, venga acá, a usted le doy este ministerio, a usted este otro y vamos a gobernar’. No, porque esas son repartijas. No voy a hacer ningún tipo de alianzas, el que quiere apoya ”, señaló el candidato acciopopulista en Panorama.

“ Voy a seguir con mi partido, con los postulados y propuestas que tengo con Acción Popular . El Perú debe reconocer que eso de las repartijas no ha funcionado. Además, no voy a hacer alianzas, porque el pueblo ya se ha pronunciado. Si ven los sondeos en segunda vuelta, en todos los casos, gracias a Dios, con el voto popular, les gano a los demás competidores”, añadió.

En diálogo con América TV, el excongresista ratificó las declaraciones que dio la noche del domingo en Panorama y agregó que aceptará la ayuda de los compatriotas, partidos y organizaciones que quieran apoyar de “buena fe”.

También indicó que si llega al Gobierno, convocará “a todos los peruanos de buena voluntad para que puedan contribuir a reconstruir el Perú, que está en una terrible crisis de toda índole: sanitaria, económica y moral, con personas de mi partido, independientes o de otras agrupaciones políticas”, concluyó.

Según las últimas encuestas de Ipsos y de CPI, Lescano se mantiene en primer lugar; sin embargo, en el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, ocupa el cuarto puesto.

¿Quién sería el primer ministro de Lescano?

El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, contó en América Noticias que su presidente del Consejo de Ministros, en caso gane las Elecciones Generales 2021, podría ser Francisco Miró Quesada.

“ Yo le he dicho a Francisco Miró Quesada, que es un distinguido militante de mi partido, profesor universitario, filósofo . Una persona que sabe mucho de la doctrina de mi partido, hijo de quien hizo la doctrina de Acción Popular. Él, por ejemplo, podría hacer un buen papel como primer ministro. He hablado con él, es una persona que nos da consejos, opina. Es una persona ilustrada, un hombre demócrata”, comentó Lescano.

También fue consultado sobre quién ocuparía el cargo de ministro de Salud, pero el candidato señaló que aún no han analizado ese tema.

