Yonhy Lescano: “Sí hay posibilidad de llegar a segunda vuelta”

El aspirante a la presidencia Yonhy Lescano confía en que llegará a segunda vuelta luego de las Elecciones Generales 2021 a llevarse a cabo el próximo 11 de abril.

“Yo no soy triunfalista, pero sí creo que hemos avanzado, tenemos el respaldo de la población y conforme a las proyecciones que se tienen sí hay posibilidad de llegar a una segunda vuelta , de tal manera que sí, nosotros pensamos que estamos haciendo un trabajo positivo”, declaró en entrevista a Panorama.

Además, dijo no considerar estar “en bajada”, a pesar de que la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para La República revelada este domingo 4 de abril, señala que el candidato fue desplazado al cuarto lugar de preferencia. No obstante, el sondeo de Ipsos para El Comercio lo ubica en primer lugar.

“Yo no creo que estoy en bajada porque estas encuestas están bastante contradictorias y obviamente no se van en el mismo sentido, no están sondeando bien el Perú, parece que están haciendo en dos países distintos porque sino no saldrían ese tipo de resultados ”, manifestó.

Del mismo modo, cuestionó que algunos de sus contendores hayan subido en porcentaje aunque, según él, “no han hecho nada”, mientras que su candidatura se ha visto perjudicada.

“Yo que he estado uniforme en mis propuestas he bajado esa cantidad de puntos, no tiene mucho sentido, yo he sido consistente”, afirmó. “La verdad, la auténtica voluntad del pueblo se va a saber el 11 de abril y yo creo que va a haber bastantes sorpresas”, refirió.

Yonhy Lescano cae en intención de voto, según encuesta de IEP

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el excongresista consiguió 8,2% de respaldo a una semana de las Elecciones Generales 2021.

Respecto al anterior sondeo, publicado el 28 de marzo, el postulante acciopopulista ostentaba el primer lugar con 11,4%, lo que quiere decir que ha descendido 3,2 puntos porcentuales en una semana.

El estudio fue realizado el jueves 1 y viernes 2 de abril, luego de las tres jornadas del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) .

