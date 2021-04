Yonhy Lescano: Plan de gobierno con páginas íntegras copiadas

El plan de gobierno del candidato presidencial Yonhy Lescano, de Acción Popular, fue criticado por tener el contenido más pobre, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Luego, el mismo postulante del partido de la lampa sostuvo en RPP que el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “no es el plan completo”.

Un tercer aspecto que ahora salta a la luz es que el plan de gobierno de Lescano no es un documento del todo original que haya sido diseñado exclusivamente para la presente contienda electoral. De las 25 páginas del plan, cuatro contienen textos íntegramente copiados de un proyecto de ley ajeno, sin mayores cambios y, sobre todo, sin consignar mínimamente la fuente o el autor del texto.

Página 19

El contenido copiado del plan de gobierno de Acción Popular inicia en la página 19. En este punto, Lescano plantea con un subtítulo una “pensión básica universal para todos los peruanos, sin excepción”.

Luego, empieza a desarrollar la propuesta con el siguiente enunciado: “Los sistemas de pensiones en el Perú han colapsado. El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) solo otorga pensiones al 25% de afiliados. El 75% restante de afiliados nunca va a recibir una pensión (...)”.

Se trata, en realidad, de un texto copiado, tal cual, del proyecto de ley número 6598, presentado el 4 de noviembre del 2020 ante el Parlamento, por el legislador acciopopulista Juan Carlos Oyola Rodríguez , representante de Ica.

En el proyecto de ley, Oyola Rodríguez plantea también el “otorgamiento de una pensión básica universal para todos los peruanos sin excepción”.

En su proyecto de ley, el congresista Juan Carlos Oyola desarrolla, en la exposición de motivos, un total de cuatro páginas de argumentación y explicación en cifras sobre la viabilidad de esta propuesta.

Pues bien, estas cuatro páginas de la exposición de motivos son copiadas en forma íntegra en el plan de gobierno de Yonhy Lescano, sin consignar en ningún extremo la fuente ni se hace mención al autor original del texto copiado.

En el plan de gobierno, apenas se incorpora al texto del proyecto de ley copiado algunos párrafos adicionales, que son mínimos , conforme se detalla en la infografía que acompaña esta nota informativa.

A diferencia de todas las demás páginas del plan de gobierno de Lescano que revisó La República, este extremo refleja claramente que hubo una copia textual, sin que los responsables de formular el documento hayan desarrollado sus propias ideas. Tampoco se tomaron la molestia de citar al autor original.

En un párrafo del proyecto de Oyola, por ejemplo, se cita a un especialista: “Un dato muy importante es el señalado por Javier Olivera, quien dice que el 5% más rico posee el 49% de los fondos (...)”.

Este párrafo es copiado en los mismos términos en el plan de gobierno de Lescano, como si se hubiera escrito originalmente para este último documento. De hecho, la mención a Javier Olivera surge a propósito de su intervención en una comisión del Parlamento.

Algo similar ocurre cuando en el proyecto de ley se cita a David Tuesta y su intervención ante una comisión del Parlamento. El proyecto de Oyola señala: “Un punto central en el cambio de los sistemas de pensiones tiene que atender a que no debe ser relevante el hecho de que el trabajador sea formal o informal, como bien apunta David Tuesta”.

El mismo párrafo y las frases subsiguientes se consignan en el plan de Lescano, como si esa exposición hubiera sido recogida como parte de un trabajo propio del equipo de Acción Popular, cuando en realidad se trata de fragmentos copiados tal cual de la iniciativa legislativa.

Son en total quince los párrafos copiados del proyecto de ley del actual parlamentario por Ica Juan Carlos Oyola Rodríguez, quien también pertenece a las filas del partido político Acción Popular.

Versión de Oyola

En conversación telefónica con esta redacción, el parlamentario Juan Carlos Oyola informó que fue parte del equipo de campaña de Yonhy Lescano, en la etapa de las elecciones internas del partido de la lampa. Luego se apartó para continuar con su trabajo parlamentario.

Oyola precisó además que él no participó en el equipo de Lescano en la etapa de diseño del plan de gobierno. Apuntó que para este documento hubo aportes de otras personas del partido, entre ellas, Juan Navarro y Jaime Zegarra, quien es su asesor y antes cumplió las funciones con Yonhy Lescano como congresista.

El legislador Juan Carlos Oyola dijo que no tenía conocimiento de que la exposición de motivos de su proyecto de ley había sido copiada íntegramente en el plan de gobierno de Yonhy Lescano.

Al ser informado de ello, el legislador acciopopulista intentó restar importancia al hecho. “No sería copiado, (porque) somos una organización”, dijo. Luego, mencionó que dio su autorización para que eventualmente se puedan tomar algunas ideas de sus proyectos de ley.

“En la campaña interna, nos reunimos con Yonhy (Lescano) y Jaime (Zegarra), ahí es donde se acordó aportar unas ideas. Seguramente se han tomado esos aportes, con mi autorización”, expresó, intentando justificar el hecho.

Sin embargo, esta redacción le insistió en que una cosa es tomar algunas ideas de un texto o documento y otra cosa es copiarlo en su integridad sin modificaciones y sin siquiera citar al autor. Ante esto, el legislador Juan Carlos Oyola Rodríguez expresó: “No lo sabía”.

Lescano responde

La República también se comunicó con el candidato Yonhy Lescano, principal responsable del contenido del plan de gobierno de Acción Popular.

El postulante dijo, en principio, que no tenía conocimiento sobre el hecho de tener un plan de gobierno con un promedio de cuatro páginas copiadas en su integridad de un proyecto de ley de otro legislador de su partido político. “Yo no lo he revisado”, dijo .

Luego de eso, también buscó restar relevancia a este hecho. “Si es un texto que se ha trasladado a un plan de gobierno, no tiene nada de malo. Es el mismo autor, la misma institución política. No hay nada de malo repetir lo que uno ha estado trabajando, al contrario, somos coherentes”.

La República insistió en por qué mínimamente no citaron como fuente al autor del proyecto de ley. El candidato Lescano respondió: “Esa es ya una exquisitez” .

Son quince los párrafos copiados

Según la verificación del plan de gobierno que efectuó La República, son en total quince los párrafos que han sido copiados en su integridad, los mismos que corresponden a las cuatro páginas del proyecto de ley de Juan Carlos Oyola.

El plan de gobierno de Acción Popular desarrolla en forma enumerada un total de 29 objetivos específicos.

Todos estos objetivos específicos son explicados en un promedio de dos o tres párrafos, e incluso, en algunos casos, las ideas solo se desarrollaron en un párrafo.

En cambio, en el punto 19, cuando exponen la propuesta de la pensión básica universal, sí se detienen a desarrollar la propuesta a lo largo de cuatro páginas. Y no es porque el equipo se haya tomado el trabajo de desarrollar este contenido. Esta extensión obedece simplemente a que fue copiado de otra fuente.

