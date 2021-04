Ursula Moscoso sobre llegar al Congreso: “No quiero ir a calentar el asiento”

Ursula Moscoso, postulante al Parlamento por el Partido Morado, señaló que, de recibir el respaldo de la población en las Elecciones Generales 2021, se encargará de trabajar para que la voz de la ciudadanía sea atendida desde el Legislativo.

“ De llegar yo a tener una curul no quiero ir a calentar el asiento como la hace una gran mayoría congresal. Yo quiero que mi oficina esté en las calles, escuchando a las personas y trasladando esas problemáticas al Congreso”, dijo en diálogo con La República.

En ese sentido, la administradora y especialista en Gestión Pública consideró que la agrupación que lleva a Julio Guzmán como candidato presidencial tiene muchas posibilidades de conseguir cargos de representación.

“Sí, yo creo que sí (podemos ser elegidos). Lo que también han revelado las últimas encuestas es que hay casi 30% de personas que están indecisas. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer campaña hasta el último minuto, llevando nuestras propuestas a toda la ciudadanía”, enfatizó.

Debido a que por las encuestas se ha conocido que el nuevo Congreso podría estar compuesto por un gran número de bancadas, como el actual, Moscoso Martínez señaló que el Partido Morado buscaría puntos de común acuerdo.

“Es necesario que todos los partidos que nos estamos postulando sepamos que vamos a tener que llegar a un Congreso en donde hay que hacer consensos y estos siempre tienen que ser en favor de los intereses del país para sacar al Perú de la crisis económica, sanitaria, y seguir luchando por un país donde todos tengamos los mimos derechos y oportunidades”, sostuvo.

Ursula Moscoso

Principales propuestas en economía y salud

En cuanto a las principales propuestas que impulsaría de llegar al Parlamento, Úrsula Moscoso detalló que buscaría ejercer control sobre el proceso de inmunización de la población.

“En el Partido Morado hemos desarrollado un plan de vacunación para lograr que a fines de 2021 toda la población pueda estar vacunada, y esta consta de cinco pilares: gobernanza, habilitar centros de salud, capacitar y contratar a estudiantes de últimos ciclos de carreras de la salud, tener un software para el conteo de personas vacunadas, y contar con almacenes descentralizados”, comentó.

Esto, aseguró, iría acompañado de un plan comunicacional intenso para que la población conozca la cantidad de personas inoculadas, los centros de vacunación, así como para “desmentir las noticias falsas que crean pánico en la ciudadanía”.

De igual modo, otro de sus planteamientos está enfocado en la dinamización y recuperación de la economía, que ha sido severamente afectada por la pandemia de la COVID-19.

“Lo primero que tenemos que hacer es crear empleos y esto lo tenemos que hacer desde el Ejecutivo. Dentro del plan de gobierno que tenemos desde el Partido Morado planteamos la creación de un programa masivo de empleo temporal y la flexibilización del programa Reactiva Perú para que podamos llegar a los pequeños negocios”, indicó.

Precisó que esto necesitará de forma indispensable que haya consensos: “ Desde el Congreso lo que nos toca es darle estabilidad al Ejecutivo para poder garantizar esta reactivación económica ”.

Ursula Moscoso

Reforma universitaria y Sunedu

Otra de las acciones que promovería, afirmó, es la de continuar con la reforma universitaria y el reforzamiento de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu). Para esta última propondría un cambio.

“Tenemos que fortalecer a la Sunedu. Por ejemplo, actualmente es el Minedu el que elige al superintendente de Sunedu. Una de las propuestas que tenemos desde el Partido Morado es que sea a través de un concurso público y transparente. Otra propuesta es darle facultades a Sunedu para que puedan sancionar a las autoridades que incumplen con la ley universitaria”, refirió.

A esto se suma que buscaría la mejora de la calidad en las universidades a fin de que puedan competir con otras del ámbito internacional. “Tampoco podemos dejar pasar los institutos. Necesitamos garantizar la calidad en institutos y CETPRO para garantizar que nuestros jóvenes salgan con un nivel de productividad más alto y puedan insertarse en el mercado laboral”, continuó.

Por ello, opinó que es necesario que se identifiquen a los partidos que tienen conflictos de intereses con respecto a la reforma universitaria y la Sunedu, tal como sería el caso de Podemos Perú y Alianza para el Progreso, agrupaciones cuyos dueños —y hoy candidatos— cuentan con universidades.

“En este Congreso, varios congresistas de Podemos Perú han petardeado la reforma universitaria y la Sunedu; entonces, yo creo que no solo hay que dar un discurso, sino demostrar en la cancha qué es lo que se está haciendo para defender la reforma universitaria”, relató.

Con respecto al grupo político fundado por César Acuña, cuestionó uno de los planteamientos de su programa, debido a que vulneraría los lineamientos de la reforma en cuestión.

“En APP, una de las propuestas que presenta el señor Acuña es un licenciamiento único, significando esto que se le da la licencia a la universidad y nunca más se le vuelve a evaluar . Esto atenta contra la reforma universitaria. Entonces, no basta decir ‘yo voy a defender la educación’, sino qué está en el plan de gobierno y en las agendas legislativas”, declaró.

Ursula Moscoso

Menos privilegios para los congresistas

Por otro lado, Ursula Moscoso dijo a este diario que, de llegar al Congreso de la República, fomentaría que haya una reforma de la institución, para eliminar algunos beneficios que se le otorgan a los legisladores.

“Una de las propuestas dentro de esta reforma es eliminar los privilegios que tienen los congresistas. Tendríamos que eliminar el bono de representación y el de instalación . Yo me pregunto ¿un congresista que vive en Lima o Callao para qué va a recibir un bono de instalación? No hay ningún sentido. Tenemos que regularlo”, aclaró.

Este recorte de privilegios, aseveró, también alcanzaría al resguardo policial: “La Policía debe estar en las calles cuidándonos de la delincuencia, no detrás de un congresista. Y si uno necesita seguridad, que pueda contratarse su propia seguridad. Recordemos que un congresista es un ciudadano de a pie que tiene un poder temporal para representar”.

No más ‘otorongo no come otorongo’

Insistió en que parte de la agenda del Partido Morado es modificar la estructura de la Comisión de Ética Parlamentaria con el objetivo de que esta sea integrada por personas externas. Esto tendría la finalidad de que no sea utilizada para “venganzas”.

“Una de las propuestas que tenemos es reorganizar la Comisión de Ética porque, al menos en este Congreso, esa comisión ha sido utilizada para vengarse. Que el ‘otorongo no come otorongo’ es más real que nunca, donde no se abren los procesos (de parlamentarios) que pueden no tener comportamiento ético; sin embargo, se usa la comisión para abrirle una investigación al señor Alberto de Belaunde por su actuar en las protestas contra Manuel Merino”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.