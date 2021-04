Ricardo Medina, la mano derecha de López Aliaga en Arequipa

Juan Carlos Soto y Elizabeth Huanca

Esdras Ricardo Medina Minaya sabe que un lapsus puede perjudicar su candidatura. En la entrevista con La República, capea muy bien las interrogantes que recuerdan su pasada homofobia y su fanatismo religioso. Responde con calculada intuición política.

“Respeto sus opciones, todos somos peruanos cuando ya son mayores de edad, son libres, nada tengo que ver con la decisión de cada persona”, señala cuando se le interroga sobre si continúa pensando que a la comunidad LGTB: lesbianas, gays, transgénero o bisexuales se les debe someter a un proceso de rehabilitación. En marzo de 2018, Medina, en ese entonces regidor de la municipalidad de Arequipa, postulaba a la alcaldía. En esa campaña, propuso una serie de programas para personas con otra opción sexual y así volverlos “normales”.

¿Un homosexual nace o lo hace la sociedad?- “Dada la coyuntura, permítame reservarme la respuesta”, dice prudente. Medina, mantiene la misma actitud esquiva al ser interrogado sobre si aprobaría el matrimonio gay. “En su debido momento, cuando uno llegue (al poder) se tomará la decisión sobre alguna norma o ley, mientras tanto, hay que respetar lo que está establecido”, añade.

-¿Ha cambiado de posición?- “No es que haya cambiado o tenga posiciones radicales. Simplemente tengo que respetar a mi prójimo, es mi formación, amar y respetar al prójimo como a uno mismo”.

Según su hoja de vida, el candidato es licenciado en administración de empresas, regenta un colegio particular y estuvo ligado a negocios de la construcción. Se declara cristiano evangélico. En Arequipa, junto a Neldy Mendoza-la otra de candidata de Renovación Popular- fueron las figuras visibles del colectivo “Con mis hijos no te metas” que rechazaba el enfoque de género en el currículo escolar. Según el Ministerio de Educación, este planteamiento apunta a una igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, para el colectivo estos contenidos homosexualizan a los menores y promueven las relaciones sexuales a temprana edad.

En la entrevista Medina ratifica que el Estado no debe meterse en la formación de los hijos. “No estoy de acuerdo, tengo una hija menor, los padres tienen la libertad de ver y decidir sobre la formación que ellos deben tener”, remarca. Se declara un defensor de la familia, sin embargo, en 2017, estuvo implicado en un confuso incidente. Lo denunciaron por maltratar a sus dos hijas. El caso llegó hasta el Ministerio Público, al final la fiscal Gabriela Alarcón archivó el proceso aduciendo que no había elemento probatorio para plantear una acusación “La denuncia fue falsa, mis hijas en ese entonces, eran menores de edad, ahora ya no lo son y pueden declarar que no hubo maltrato” responde .

En su hoja de vida, Medina aparece sin antecedentes judiciales. Empero en mesa de partes del Ministerio Público, registra 19 procesos entre el 2012 y 2021. En 10 como imputado y el resto como denunciante.

¿Por qué tanta denuncia? El candidato responde que “cuando uno es político así es”. Precisamente las 10 denuncias en su contra, son del período en el cual Medina se desempeñó como concejal de la Municipalidad Provincial. Dos están relacionadas a la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) durante la gestión del ex alcalde Alfredo Zegarra, de las que ha salido absuelto, inicialmente apoyó la aprobación de este instrumento concebido para afectar áreas verdes, empero, luego cambió su voto y salió bien librado. En cambio, el alcalde y regidores de ese entonces recibieron condenas judiciales.

Como empresario inmobiliario lo demandaron en tres oportunidades por delitos de defraudación, contra la fe pública y depredación de áreas agrícolas . A la fecha, todos los casos están archivados o con archivo preliminar. “Fueron denuncias sin asidero”, se defiende.

Otras disputas legales vienen de lado de terceros como León H.P.M quien ha denunciado al candidato por estafa. Medina señala que el denunciante vive hace 20 años en una de sus propiedades sin pagar alquiler y negándose a salir. En medio de ese pleito ambos se han demandado mutuamente.

¿Sigue pensando que los desastres naturales son un castigo divino, porqué no pensar más que su origen son provocados por mano del hombre? En estos momentos que son políticos y son de transcendencia, permítame que ahí quede. Quiero evitar una mala información.

Piden 3 años de cárcel

Contra Medina hay una querella interpuesta por Carmen Luz Valverde Gallegos por difamación por medio de prensa. La demandante solicita una pena privativa efectiva de 3 años para Medina y una reparación civil de S/ 80 mil.

Medina acusó a la denunciante, junto al ex director de la Ugel Norte, Jorge Luis Choque Mamani y al ex Gerente Regional de Educación, Milton Casaperalta Ayma de “encabezar una red de corrupción utilizando el Programa de Asesoramiento Pedagógico (PAPI)”.

Según la denuncia, este grupo de docentes, utilizó la estrategia para cobrar dinero a los directores a cambio de no fiscalizarlos. Valverde niega la acusación y asegura que Medina le causó daño moral.

El juicio oral de este caso, inició el 17 de marzo pasado. Se lleva a cabo en el 1er Juzgado Penal Unipersonal de Paucarpata. La próxima audiencia ha sido fijada para el 8 de abril próximo.