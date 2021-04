Julio Guzmán: Hoy es imposible que privados hagan el proceso de vacunación

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, criticó la propuesta de su contendor Hernando de Soto de Avanza País por querer que los privados compitan para traer “las mejores vacunas” contra el coronavirus (COVID-19).

Para Guzmán dicha iniciativa no es posible ya que, según dijo, no existe un laboratorio internacional que actualmente venda las dosis de vacunas a empresas privadas sino que lo hacen por medio de los gobiernos de cada país.

“ (Esa propuesta) no es posible el día de hoy . Por favor, dejemos de jugar con el sentimiento de la gente. Hoy en día no hay ningún laboratorio internacional que le esté vendiendo a un privado. No hay. No sé qué va a pasar mañana, ni en un mes, pero hoy día, eso es imposible”, declaró tras reunirse con el gremio de transportistas de Lima y Callao este lunes 5 de abril.

En efecto, para el líder morado lo que propone Hernando de Soto “no se ajusta a la realidad” pues “hoy en día solo los Estados están proviniendo la vacuna”.

No obstante, mencionó que, en caso de llegar a la presidencia, evaluará dicha opción solo cuando el Estado peruano asegure que ya se vacunaron a las personas más vulnerables y expuestas a la enfermedad. Además, señaló que esta medida se realizaría “bajo ciertas condiciones”.

“La primera condición es que la vacuna es gratuita. Así que si los privados que quieren participar (en el proceso de vacunación) tienen que saber que esto es gratuito y lo segundo es la transparencia. No queremos privilegios en la vacunación ”, acotó.

El último domingo, De Soto aseguró que los países con mayor economía de mercado en el mundo triunfan “no porque hayan leído a John Locke”, sino porque “evitan que colapse el sistema al generar mayor competencia para la adquisición de vacunas”.

“Me sorprende que el señor De Soto este hablando de la vacunación de los privados cuando él ha sido uno de los primeros en vacunarse. Eso es un error”, cuestionó Guzmán.

