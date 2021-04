Elizabeth Huanca

El cambio en el discurso de la candidata presidencial de Juntos Por el Perú, Verónika Mendoza, ha provocado que sus contrincantes la ataquen. Su candidato al Congreso en Arequipa, José Villafuerte, en la siguiente entrevista aclara las críticas y las propuestas que impulsan.

Aparentemente desde Juntos por el Perú, han moderado su discurso con el Proyecto Tía María, dijeron que “no va” y ahora señalan que dependerá de la población?

La posición es la misma. La población ha tomado la decisión que ese proyecto en particular no va. Lo que las autoridades debemos respetar ahora es esa decisión y según las competencias, que tengamos, se deberán tomar las acciones para el desenlace legal correspondiente.

Tía María es una inversión importante y necesaria, según los economistas para reactivar nuestra economía en esta época de crisis ¿Cómo plantean compensar ello si queda anulado?

Si hacemos una comparación sobre el beneficio económico de Tía María con el impulsar de la pequeña y mediana agricultura, claramente apostamos por la actividad agrícola... Eso no es demagogia, la pequeña y mediana agricultura genera más puestos de trabajo que la minería incluso más que la agroexportación.

Desde JP también han planteado anular el contrato de Majes Siguas II, pese a las consecuencias económicas y legales ¿Mantienen esa posición?

En el escenario jurídico, la empresa ha incumplido el contrato y lo ha mal utilizado para promover adendas en complicidad de las malas autoridades regionales con el objetivo de generar desembolsos de dinero a su favor y no ha dado un solo paso. Desde las autoridades, también hay deficiencias, no se han entregado los terrenos a la concesionaria, hay un incumplimiento total y no hay forma jurídica de destrabar ese contrato. Por eso es que planteamos que todo debe regresar a foja cero y convocar a una nueva licitación.

¿Plantear una nueva licitación no es retrasar más un proyecto paralizado hace 11 años y dos un problema legal para el país. El contrato establece un arbitraje internacional?

Así como está el proyecto no va dar ni para atrás, ni para adelante, si convocamos a una nueva licitación avanzaremos en el tiempo. En términos legales y como están las cosas, creemos que nos conviene ir a arbitraje, si la empresa quiere demandarnos que lo haga de una vez, estoy seguro que ganaremos.

¿Plantear el modelo de Majes II orientado al minifundio, no sería condenarlo a lo que pasa en la primera etapa, donde literalmente se siembra alfalfa y forraje?

En Majes I hay un déficit, no se ha producido una alianza entre los agricultores y el Estado. Los agricultores necesitan ayuda técnica asistida, así como los que quieren exportar, este Estado nunca se ha preocupado por eso hay estas debilidades, que no las podemos negar.

En los últimos debates Mendoza ha propuesto tomar de forma temporal las plantas de oxígeno de los privados para garantizar este a la población en el marco de la pandemia. Esto más parece una amenaza ¿Por qué mejor no trabajar de la mano con los privados?

Nuestra candidata ha dicho “si es que es necesario”, eso quiere decir que si la empresa, cae en prácticas monopólicas, de acaparamiento, lo único que se hace es aplicar la ley General de salud.

Se lo planteo porque le dicen No a Tía María, foja cero a Majes II, tomar las plantas de oxígeno ¿Cómo planean sacar adelante al país si alejan y no fomentan la inversión privada?

Es al revés, nosotros sí fomentamos la inversión privada empresarial, pero la seria y responsable, no vamos a controlar la actividad empresarial, pero sí el monopolio.

¿No fue un traspiés decir que Maduro será el interlocutor correcto para ver el tema de la migración venezolana?

Nosotros tenemos una propuesta concreta en relación a la migración. Estamos planteando un acercamiento con el denominado grupo de contacto liderado por la Unión Europea. Necesitamos una mesa de trabajo para resolver el proceso migratorio sobre una perspectiva del Perú.

El caballito de batalla de sus contrincantes apunta a cuestionarlos porque aseguran que ustedes plantean un gobierno en el país semejante a Maduro

Esto es una suerte de leyenda urbana que ha generado la derecha de país. Estamos claros que en el régimen de Venezuela, Maduro es Dictador y en materia económica no hay nada que imitarle a Venezuela, nada, porque es absolutamente desastrosa que generó políticas públicas con programas de asistencia con el dinero del petróleo y cuando este bajó esa economía se fue al descalabro.