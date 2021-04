IEP: 29% del electorado no elige a ningún partido para el Congreso

De acuerdo con los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el 29% del electorado nacional no ha elegido a ningún partido como representante para el Congreso en las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021.

La incertidumbre aumentó luego de los tres días de debate presidencial e incrementó en 10 puntos porcentuales con respecto al sondeo realizado en marzo , en el que la cantidad de electores que no habían elegido a ningún partido para el Congreso llegaba a 19%.

Existe un 22,7% que votará en blanco o nulo, mientras que un 1,9% de la ciudadanía no se ha decantado por nadie. Además, un 4,3% no sabe o no precisa. Si se tiene en cuenta que el partido con mayor apoyo es Acción Popular con 9,1%, aún no se tiene nada claro en cuanto a la representatividad en el Parlamento.

Congreso: Acción Popular y Somos Perú bajan, pero siguen favoritos, según IEP

El partido de Acción Popular sigue liderando la intención de voto para el Congreso de la República con miras a las Elecciones Generales 2021, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizado por La República.

Si bien la agrupación acciopopulista ocupa el primer lugar, esta vez tiene 4,4 puntos porcentuales menos que en la última encuesta del IEP, pues ahora posee 9,1% a diferencia de la anterior con 13,5%.

Por otra parte, uno de los sectores donde recibe más apoyo Acción Popular es de las personas del nivel socioeconómico A/B, con un 10,7%, mientras que obtiene un 7,9% del C y 9,3% del D/E.

