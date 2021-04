El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, afirmó que existe “un problema” en la forma cómo el Estado peruano viene gestionando la compra de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

Según De Soto, en la actualidad la gestión de compra necesita “una serie de trámites” que pasa por cinco organizaciones que solicitan aprobaciones previas, y estas “son manejadas por pequeños grupos oligopólicos” que tienen el dominio del mercado.

“Si uno no actúa rápidamente, se van las oportunidades. La solución es desreglamentar la compra por el Estado y dejar que los privados compren directamente , saltándose la garrocha de la etapa intermedia. Lo primero que voy a hacer es sacar la etapa intermedia y abrir el mercado a la economía social de mercado”, declaró durante una entrevista en Willax el último domingo.

De Soto aseguró que los países con mayor economía de mercado en el mundo triunfan “no porque hayan leído a John Locke”, sino porque evitan que colapse el sistema al generar mayor competencia para la adquisición de vacunas.

“ Yo no voy a dar la vacuna. Los sectores privados y las ONG van a competir el uno con el otro para (traer) las mejores vacunas tal como lo requiere la gente, y si es necesario, nosotros le vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner un Estado que no sabe organizar su vida comercial a distribuir vacunas”, añadió.

En otro momento, contó que su equipo especializado en el sector Salud pronosticó que, entre tres a seis meses, la mayoría de peruanos podrían ser vacunados contra la COVID-19, y que a inicios del próximo año, el Perú podría “vencer el problema en su gran mayoría”.

Ante la consulta si se hubiera aplicado la vacuna china de Sinopharm, Hernando de Soto aseguró que sí lo hubiera hecho con los conocimientos que ya se tenía de esta dosis a comienzos de enero.

“Hubiese tomado cualquier vacuna. Soy un tipo que no lee las etiquetas. En ese momento, tienes la posibilidad de la muerte o una vacuna de Yuan que ha tenido entre 60% u 80% de efectividad. Con los conocimientos que ya había en enero, hubiera tomado de frente esa vacuna”, añadió.

