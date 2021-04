George Forsyth no podrá acudir a las urnas tras contraer COVID-19

Fue el último 4 de abril que George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, confirmó que dio positivo a la COVID-19 tras realizar actividades de campaña en Cajamarca.

Patricia Arévalo, postulante a la primera vicepresidencia, confirmó que el exalcalde de La Victoria no acudirá a las urnas el 11 de abril próximo. “Me imagino que no, efectivamente, no puede (acudir a votar) . No habrá el desayuno ni toda esa (rutina)...”, dijo en diálogo a RPP.

Asimismo, Arévalo explicó que Forsyth Sommer probablemente se contagió al ingerir alimentos brindados por seguidores del aspirante al sillón presidencial. Ello, porque precisó el retiro del cubrebocas, elemento que ayudó a evitar contagios del nuevo coronavirus.

“El problema es que a la hora de comer, que hay muchas invitaciones a las ollas comunes y comedores, hay un momento que para comer hay que sacarse la mascarilla. Asumo que puede haber sido en uno de esos momentos”, agregó.

“Es raro que no haya pasado antes”

La candidata a la primera vicepresidencia expresó que, pese a que mantuvieron los ciudadanos y adoptaron protocolos sanitarios, le sorprende que no haya habido infectados por COVID-19 desde el inicio de la campaña.

“Uno tiene que guardar muchísimas precauciones y aún así se da cuenta que te encuentras con gente que están sin mascarilla. Es raro que no haya pasado antes, como le ha pasado a otros candidatos . Recordemos que al comienzo de la campaña, Flor Pablo y Julio Guzmán cayeron juntos”, señaló.

Al ser consultada por si algún miembro más del equipo de Victoria Nacional fue contagiado con el SARS-CoV-2, refirió que “aparentemente” el único infectado fue George Forsyth.

“Aparentemente no hay. Todos los que viajaron se hicieron la prueba y el único que dio positivo es George (Forsyth). Él tiene síntomas, neumonía en un pulmón, tos muy fuerte, ha tenido fiebre por cuatro días seguidos. Es un poco de cuidado el asunto, pero no peligroso por su condición física y que es joven ”, sostuvo.

“Somos un cambio democrático y de centro”

En ese sentido, Patricia Arévalo se encargará de liderar las actividades que restan hasta el jueves 8 de abril, que es la fecha límite para hacer campaña.

“Me espera una semana el doble de complicada de lo que había previsto. Es la última semana de campaña, la más importante y la más dura. Mañana tenemos un pequeño cierre de campaña virtual con algunos candidatos, no con todos porque no se puede juntar a mucha gente”, indicó.

Manifestó que Victoria Nacional es de las mejores opciones para la población, debido a que son “un cambio democrático y de centro”.

“ Somos una candidatura de centro, democráticos , que busca el cambio, que no se acoge a ningún extremo, no vamos a recortarle derechos a nadie y vamos a propiciar el crecimiento económico y la reactivación, la inversión local y extranjera”, zanjó.

