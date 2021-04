Declaraciones de RLA sobre Mónica Delta fueron un “desliz”, según candidato

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República José Cueto (Renovación Popular - número 9) y David Vera (PPC - número 3) exponen sus propuestas para mejorar el sector salud y combatir la inseguridad ciudadana de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

David Vera del Partido Popular Cristiano

Siempre he tenido en mis venas el trascender con actos que nos lleven a lograr el bien común. El Partido Popular Cristiano (PPC) es un partido de historia y todos los candidatos y militantes creemos en hacer el bien común y respetar los ideales.

José Cueto de Renovación Popular

Durante muchos meses estuve en la espiral del silencio mirando lo que estaba pasando en el país hasta que decidí dar un paso para empezar a cambiar el rumbo de este buque llamado Perú.

Acciones contra la COVID-19

David Vera del Partido Popular Cristiano

Debemos de corregir los desaciertos que han cometido estas dos gestiones. Lo primero que hay que hacer es vacunar. Hay que ver cómo nos deja este gobierno en el tema de la inmunización. También hay que mejorar la logística e invitar al sector privado para que ayude; las Fuerzas Armadas no han sido tomadas en cuenta y eso ha sido un grave error.

En el Congreso, hay que trabajar lo que se habló en el año 2002 que es el sistema unificado de salud.

José Cueto de Renovación Popular

Proponemos lo mismo, potenciar las postas médicas, equiparlas, que un médico siempre esté ahí, oxígeno, vacunación y con el empleo de todas las fuerzas vivas del país. Además, permitir la ivermectina porque tenemos bastante confianza en ella y la adquisición de pruebas moleculares.

El primer día que lleguemos al Congreso creo que debemos establecer una comisión que investigue todos estos actos que han generado la muerte de miles de personas.

Seguridad ciudadana

José Cueto de Renovación Popular

Estamos convencidos de que tenemos que establecer un sistema integrado de seguridad ciudadana para empoderar a la población y a la Policía Nacional del Perú. Se debe implementar un sistema tecnológico que permita recibir información, alertar y poder actuar de manera rápida.

También se deben arreglar los procesos judiciales para evitar que los delincuentes sean liberados.

David Vera del Partido Popular Cristiano

Coincido. Nuestro plan de gobierno propone crear un observatorio de resoluciones judiciales porque no es posible que los jueces suelten tan rápido a los delincuentes. Empoderar a la PNP y poner sanciones más drásticas en el hurto menor como ya lo dijo Alberto Beingolea mandarlos a Challapalca para que aprendan y no enviarlos a penales comunes.

Cuestionamientos sobre Rafael López Aliaga

José Cueto de Renovación Popular

Las pullas vienen por todos lados. Todos los casos han sido superados, el señor López Aliaga ha hablado de la Sunat y no le ha llegado ningún comunicado a él o a sus empresas. Conocen a esa entidad ¿ustedes creen que la Sunat ya no lo hubiera embargado? No, han esperado justo hasta ahora. Si hay que pagar una multa, se pagará.

David Vera del Partido Popular Cristiano

Cuando Rafael López Aliaga trata de decir la verdad, se le vienen encima y eso es parte de la política. No tengo por qué dudar, pero sí puedo dudar de George Foryth y lamentó que esté con COVID, esperamos su pronta recuperación.

Me parece que es un buen deportista y ha manejado La Victoria de manera regular, pero ¿querer ser presidente? No gasten su voto, apostemos a lo fijo.

RLA y Mónica Delta

José Cueto de Renovación Popular

Tengo entendido de que Rafael López Aliaga le ha pedido perdón públicamente a la señor Mónica Delta y no lo ha hecho hoy, sino días atrás. Él se ha dado cuenta que ha tenido un desliz producto de la campaña. Yo lo he escuchado y creo que fue en el programa de Beto Ortiz. Latina está en su derecho (de tomar medidas legales) y Rafael López tomará las acciones pertinentes.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.