De Soto: Los sectores C, D y E se comunican a través de la farándula y los deportes

Unas desafortunadas declaraciones del aspirante presidencial Hernando de Soto se volvieron viral luego de que durante una entrevista en el programa dominical Punto Final, emitido el último domingo 4 de abril, asegurara que los sectores C, D y E se comunican con la política a través de la farándula y los deportes.

Además, defendió la incorporación de Andrés Hurtado afirmando que se trata de una estrategia para conectarse con los sectores “populares”, dejando entrever que el presentador de televisión lo instruye para poder acercarse a esta parte de la ciudadanía.

“Generalmente, los sectores C, D y E, los más populares, se comunican con la política a través de la farándula y de los deportes. Entonces, él, en ese sentido, cada día me educa“, mencionó el economista de 79 años.

“Andrés Hurtado es un amigo reciente. Hace tiempo yo distinguí que su programa que parece farándula es básicamente un programa político dirigido para los sectores C, D y E. Es decir: los de menos recursos. Entonces, yo me pregunté: ‘¿cómo hace este hombre para poder, efectivamente, comunicarse con toda esta gente?’“, puntualizó.

De Soto desconoce a esposos que aportaron cerca de un millón de soles

El candidato presidencial Hernando de Soto tuvo una singular respuesta al ser consultado por dos de sus aportantes a la campaña electoral. El economista afirmó desconocer a Teodoro Ortiz y a María Luisa Saavedra, quienes juntos colocaron cerca de un millón de soles a las arcas de la agrupación política Avanza País.

De Soto manifestó abiertamente que no conoce los nombres de las personas que costean su candidatura. “Que no te extrañe que no los conozca porque yo he seguido ahí el mismo plan de trabajo que tuvo Mario Vargas Llosa. Quiere decir, todo pasa por un comité financiero y yo más bien no quiero enterarme de quiénes están para luego no tener que favorecer a nadie porque financió o no financió”, concluyó.

En efecto, no deja de generar incertidumbre que al ser financistas del partido, de Soto ignore la existencia de esta pareja cuyos aportes alcanzaron las exorbitantes sumas de 500.000 soles, el cual fue entregado por Teodoro Ortiz, seguido de María Luisa Saavedra, que desembolsó 435.000 soles. Esto según el primer reporte de financiamiento de Avanza País.

