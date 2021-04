Daniel Salaverry: Yonhy Lescano se abstuvo de enfrentar al fujimorismo

El postulante a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry, se refirió a su contendor político de Acción Popular, Yonhy Lescano, y sostuvo que durante su labor como congresista de la República en el periodo 2016-2019, previo a su disolución, se abstuvo de enfrentar a la bancada de Fuerza Popular.

En diálogo con Sin medias tintas, el expresidente del Congreso aseguró que aquel 30 de septiembre de 2019, cuando se hizo el pedido de cuestión de confianza por el entonces jefe del gabinete de Salvador del Solar, para cambiar el proceso de elección de magistrados al Tribunal Constitucional, Lescano decidió votar en abstención.

“Salvador del Solar pidió la confianza para evitar que el fujimorismo tome como asalto el Tribunal Constitucional, y le recuerdo a todos los peruanos que, en ese caso, cuando había que enfrentar al fujimorismo, Yonhy Lescano, para que todo el mundo sepa, voto en abstención” , señaló.

“Cuando él tenía que demostrar con hechos concretos la lucha que pregona contra la corrupción y el fujimorismo, (...) se abstuvo, se lavó las manos”, agregó el exparlamentario.

En otro momento, consideró la disolución del Congreso decidida por el entonces mandatario Martín Vizcarra como constitucional y agregó que durante su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tuvo una actitud dialogante.

“Tanto dialogué, y tanto consenso logré, que todas las agrupaciones, salvo el fujimorismo y el aprismo, me lanzaron a la reelección. No me pueden decir que no he sido un presidente del Congreso dialogante y concertador”, expresó el ahora candidato a llegar a Palacio de Gobierno.

