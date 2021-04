Corinne Flores afirma que Avanza País es una fase “superior” al fujimorismo

La aspirante a la primera vicepresidencia por Avanza País, Corinne Flores, indicó que su partido representa una fase “superior” al fujimorismo. Ello, tras ser consultada sobre las diferencias con la agrupación que lidera Keiko Fujimori.

“(Para Corinne Flores, ¿Avanza País es una fase superior al fujimorismo?) Superior , claro. En primer lugar, vemos que Hernando de Soto ha trabajado en una Defensoría del Pueblo, ha trabajado en la Constitución del 93 que nos alumbra”, dijo en diálogo con DePolítika.

Además, cuestionó a la candidata presidencial de Fuerza Popular porque, aseguró, no tiene propuestas “concretas”. Incluso, señaló que cuando Keiko Fujimori fue parlamentaria no realizó una labor “importante”.

“Yo no le he escuchado planes concretos de cómo va a hacer lo que está ofreciendo. Hemos visto que ha estado en un legislativo y no ha promovido un proyecto de ley importante que haya aportado a nuestro país”, sostuvo.

Flores también marcó su distancia de Renovación Popular, agrupación que lleva a Rafael López como aspirante al máximo cargo del Estado. Ello, por las declaraciones que la fórmula presidencial de dicho partido ha brindado sobre las mujeres y la igualdad de oportunidades.

“Empezando con él (Rafael López) y su vicepresidenta que tuvo un concepto, y me extraña que siendo mujer y haya dicho lo que ha dicho. Yo soy abuela y cómo puede señalar (Neldy Mendoza) que somos terroristas porque seguimos trabajando y haciendo nuestras labores y no dejamos de existir...”, enfatizó.

Insistió en que lo que distingue a Avanza País de los otros dos partidos es que no pertenecen a ningún extremo. “Somos un centro. Ese centro te permite recoger la voz de todos, la situación de todos y trabajar para todos”, refirió.

En caso de que Hernando de Soto pase a segunda vuelta en las Elecciones Generales 2021, Corinne Flores no descartó que puedan hacer alianzas con Renovación Popular y Fuerza Popular.

Frente Patriótico descarta alianza entre Antauro Humala y Hernando de Soto

Días atrás circuló información sobre un presunto acuerdo entre el reo etnocacerista Antauro Humala y el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, de cara a las Elecciones Generales 2021.

Un periodista del diario Correo publicó la imagen en la que el hermano del expresidente Ollanta Humala habría escrito en una servilleta lo siguiente: “Compatriotas, la coyuntura exige decisiones, por lo que he tomado la posición de apoyar el nuevo pacto social de Hernando de Soto de Avanza País”.

Sin embargo, luego de conocerse esta presunta comunicación, el Frente Patriótico Peruano emitió un comunicado para desmentir dichas afirmaciones y precisar que no corresponden al puño y letra de Antauro Humala.

“Estimados compatriotas, está circulando en las redes una nota escrita en una servilleta, la cual quieren atribuir su autoría al Mayor Antauro Humala Tasso. Luego de analizarla detenidamente, se puede afirmar categóricamente que esa nota es falsa ”, se lee en el pronunciamiento.

