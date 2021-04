El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, hizo una evaluación sobre su campaña electoral y aseveró que cometió una equivocación al recién haberse presentado en los medios en el mes de marzo.

“ El gran error es no haber aparecido en los medios en enero y febrero. Yo recién he aparecido a partir de marzo , exactamente hace cuatro semanas. Tengo que reconocerlo, ahí me equivoqué”, declaró Acuña en entrevista con Canal N.

El exgobernador regional de La Libertad considera que la televisión y la radio son espacios para darse a conocer o ser escuchados y, según él, el hecho de no haber tenido presencia en canales o emisoras representa una de sus debilidades. “Tengo que aceptarlo”, asevera. No obstante, señala “que nunca es tarde”.

“Yo he hecho mucho trabajo de campo. Desde el 2 de enero no he descansado ni un solo día. Debo ser el candidato que más ha trabajado, que más ha recorrido las regiones y he visto el sentir de las calles. En las calles, es diferente a lo que yo veo en las encuestas”, comentó

Y, a renglón seguido, añadió: “En las calles hay mucha expectativa, escuchan de César Acuña, me saludan, se alegran. (...) Pero no se gana con expectativas, sino con votos, por eso estamos trabajando”.

Acuña se pronuncia sobre encuestas

A pesar de que en los últimos sondeos se ubica en la parte baja, Acuña comentó que sigue “confiado, con mucho optimismo”. También dijo que está última semana, antes del 11 de abril, él y su equipo van a seguir dando sus propuestas.

“Realmente estamos trabajando lo más que se pueda. Y voy a trabajar lo que más pueda hasta el 9 de abril a las 7 de la noche”, expresó. Por último, indicó que espera acceder al balotaje, pero como segundo.

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Acuña aparece en octavo lugar con 4,1%, subió 0,9 puntos porcentuales con respecto al sondeo anterior. En Ipsos, se posiciona noveno con 2,6% de votos emitidos, mientras que en CPI está en la casilla ocho con 4,8% de intención de voto.

