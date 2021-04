Arequipa: buscan a miembros de mesa voluntarios en redes sociales

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) 1 y 2, encargadas de llevar el proceso electoral del 11 de abril en las provincias de Arequipa, Islay, Camaná y Caravelí, han reportado 49 mesas críticas en estas jurisdicciones, donde los miembros de mesa no son ubicados o por diversos motivos, declinaron.

En este contexto, los coordinadores de mesa de distintos distritos utilizan las redes sociales para encontrar a estos ciudadanos y en casos extremos, llamar a voluntarios.

Los anuncios de “llamamiento” comenzaron a publicitarse en páginas de Facebook durante el feriado largo por Semana Santa. Así se trata de ubicar a miembros de mesa en distritos de Cercado, Socabaya, Cayma, Mariano Melgar y Cerro Colorado, todos adscritos a la ODPE 1. En la primera jurisdicción se busca a voluntarios, quienes recibirán el incentivo de S/ 120 por participar de la jornada electoral. De igual forma se trata de ubicar a ciudadanos de mesas de sufragio de Characato (ODPE 2).

Es válido

El jefe de la ODPE 1, Marco Antonio Vilela Seminario, señala que este es una estrategia válida para encontrar a los miembros de mesa inubicables, aunque explica que no es un mecanismo oficial. “Entendemos que esta forma particular, busca que el día de las elecciones se instalen todas las mesas y no haya contratiempos a la hora de sufragar”, señaló. En esta jurisdicción electoral, a la fecha, se han declarado 8 mesas críticas. En las dos jornadas de capacitación presencial a miembros de mesa y mediante mecanismos virtuales, se han capacitado a 3,800 ciudadanos. La meta es llegar a 5,805 miembros de mesa.

La jefa de la ODPE Arequipa 2, Vanessa Ordoñez Arias explica que en esta jurisdicción electoral se han reportado a la fecha, 41 mesas críticas.

La funcionaria aclara que ello en parte, es producto de que varios miembros de mesa se encuentran en grupos de riesgo y, amparados en las leyes electorales en el marco de la pandemia, no pueden ejercer el cargo.

Capacitación en Cusco

El jefe de la ODPE Cusco, Arturo Rodríguez reveló que a la fecha, se ha capacitado a más del 49% miembros de mesa entre titulares y suplentes. Fue en el colegio Inca Garcilaso de la Vega (Cercado), donde se observó la mayor participación.

Informó que a diario capacitan de manera virtual entre 90 a 100 miembros de mesa. Este mecanismo se implementará hasta un día antes de las elecciones.

Simulacro de sistema electoral

La ODPE Puno, desarrolló ayer el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral, el cual consiste en la simulación del procesamiento de actas electorales. El acto inició a las 09:30 de la mañana en la sede de la ODPE Puno con la ejecución del programa de verificación del software electoral y la ejecución de la puesta en cero en los servidores de la ONPE y la emisión de sus respectivos reportes.

Esta actividad se desarrolló en tres fases (digitación, control de calidad y transmisión de los resultados) tal y como se desarrollará el domingo 11 de abril en las Elecciones Generales 2021, informo el Jefe de la ODPE Puno, Christian Mendoza Raymundo.