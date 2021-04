IEP: voto blanco o nulo supera por casi el doble a preferencias de candidatos

El último sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República reveló que el 18,3% de la población electoral ha decidido votar en blanco o nulo el próximo 11 de abril.

La investigación, que fue realizada el jueves 1 y viernes 2 de abril de manera telefónica, también detalló que esta cifra supera por caso el doble de la que obtuvieron los primeros puestos de la intención de voto.

Para estos días de abril existe un quíntuple empate técnico entre cinco candidatos: Keiko Fujimori (9,8%), Hernando de Soto (9,8%), Rafael López (8,4%), Yonhy Lescano (8,2) y Verónika Mendoza (7,3%) en el primer lugar del respaldo electoral.

A estos postulantes al sillón presidencial le siguen Pedro Castillo (6,6%), George Forsyth (5,7%), César Acuña (4,1%), Daniel Urresti (3,5%), Julio Guzmán (2,3%), Alberto Beingolea (2,0%) y Ollanta Humala (1,4%).

Vale precisar que la investigación se llevó a cabo después de los tres días de debate presidencial organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

28% de la población no elige a nadie

Al escenario del blanco y nulo, se una el de las personas que han decidido contundentemente no votar por ninguno de los aspirantes a la jefatura de Estado, que representa un 2,7% de la población, de acuerdo con el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos.

También se encuentran aquellos que no saben o no precisan a quién elegirán como próximo jefe de Estado, cifra que asciende a 6,2%. Además, un 0,4% de ciudadanos ha determinado no acudir a las urnas el 11 de abril próximo.

Estas características expresan que el 28% de la población no elige a nadie como presidente de la República. A comparación de la encuesta de finales de marzo, ha habido un leve incremento, ya que la cifra era del 27%.

