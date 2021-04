IEP: voto blanco o nulo aumenta casi el doble para elecciones congresales

La última encuesta telefónica del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República reveló la intención de voto para el Congreso que tienen los electores a nivel nacional, a una semana de las Elecciones Generales 2021.

Los resultados del sondeo, realizado el 1 y 2 de abril, identifica a los partidos políticos se encuentran primeros en las preferencias, pero reveló que ninguno de ellos supera el 10%. La mayoría de las organizaciones tuvieron un reducción en sus respaldos.

Sin embargo, la cifra que obtuvo un incremento de 10,8 puntos porcentuales es el voto blanco o nulo para los comicios congresales 2021 , llegando a una cifra de 22,7%, más del doble que el primer partido, Acción Popular, tiene en aceptación.

Esta opción, que provoca el aumento de los porcentajes que cada candidato presidencial obtiene, en la anterior encuesta publicada el 28 de marzo se revela que se llegó a tener 11,9% de apoyo.

Referente a las demás opciones, la reciente investigación mostró que el 1,9% no votaría por ninguno o nadie de los partido políticos que postulan; 4,3% no sabe o no precisa y 0,3% no iría a votar.

Todos estos sectores suman un 29%, porcentaje de las personas encuestadas que no eligió a ninguna organización política. Esta cifra en el segundo sondeo de marzo se identificó que tiene una preferencia de 19%.

Última encuesta de intención de voto al Congreso

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.