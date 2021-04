IEP: Partido Morado sube al quinto lugar en las preferencias al Congreso

El Partido Morado ha logrado detener su caída en la intención de voto al Congreso y ha podido subir al quinto puesto, según el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado para el diario La República.

De acuerdo a la encuesta, la agrupación liderada por Julio Guzmán obtiene un 5,5% de las preferencias electorales al Parlamento . Se ubica quinto y es superado por Fuerza Popular (6,4%), Frepap (6,5%), Somos Perú (6,7%) y Acción Popular (9,1%).

En febrero, de acuerdo a IEP, el Partido Morado tenía un 8,4% de respaldo. Sin embargo, en el estudio del 14 de marzo tuvo un descenso de 2,9 puntos porcentuales y registró 5,5% de apoyo.

Poco más de dos semanas después, el 30 de marzo, la agrupación morada perdió más puntos y bajó hasta el octavo lugar con un 4,6%. No obstante, ahora han podido frenar ese descenso y han escalado tres peldaños, al sumar 0,9 puntos porcentuales, hasta la casilla número cinco .

Más abajo se encuentran Avanza País (5,2%), Renovación Popular (5,2%), Alianza para el Progreso (5,0%), Juntos por el Perú (4,0%), Perú Libre (3,9%), Podemos Perú (3,8%) y Victoria Nacional (3,3%).

La sección de ‘otros’ tiene un 6,1%, mientras que hay un 29% que aún no elige a ningún partido (entre los que votan nulo o viciado, no escoge a ninguno o no sabe, no opina).

Julio Guzmán no puede despegar en las encuestas

De acuerdo al último sondeo presidencial del IEP, el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, ha conseguido subir poco más de un punto porcentual: el 28 de marzo tenía 1,1% de la intención de voto y, para el 4 de abril, ha obtenido 2,3%.

A pesar de este pequeño aumento, Guzmán aún se encuentra alejado de los primeros puestos al ubicarse en el décimo lugar de las preferencias.

Arriba de él están Daniel Urresti de Podemos Perú (3,5%); César Acuña de Alianza para el Progreso (4,1%); George Forsyth de Victoria Nacional (5,7%); Pedro Castillo de Perú Libre (6,6%); Verónika Mendoza de Juntos por el Perú (7,3%); Yonhy Lescano de Acción Popular (8,2%); Rafael López de Renovación Popular (8,4%); Hernando de Soto de Avanza País (9,8%) y Keiko Fujimori de Fuerza Popular (9,8).

La investigación del IEP se realizó por teléfono entre el jueves 1 de abril y el viernes 2 de abril. Y tiene un margen de error de +/-2,8%.

