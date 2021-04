IEP: 92% de los electores afirma que irá a votar en las Elecciones Generales

De acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para el diario La República, el 92% de los electores afirma que irá a votar en las Elecciones Generales del domingo 11 de abril , lo que representa un ligero descenso de 2% con respecto al sondeo anterior.

Desde enero de este año, el porcentaje de personas que aseguraba que acudiría a las urnas había estado subiendo. Aquel mes el 86% dijo que iría a votar. En febrero, la cifra fue de 89%, una mejora de tres puntos porcentuales, y en marzo, fue de 94%

Sin embargo, en abril ha retrocedido a 92% . Por otra parte, las personas que no piensa salir de su casa para votar representan el 5%, el mismo número del mes de marzo.

Asimismo, un 3% de encuestados señaló que no sabe si irá a las urnas el 11 de abril. Hubo un pequeño aumento respeto al mes anterior, en donde 1% de personas afirmaba no saber o no opinar.

¿El debate impactó en la intención de voto?

Según el sondeo del IEP, el 49% de los encuestados indicó que los debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no influyeron en la decisión de por cuál postulante votar. Además, el 9% no vio ni escucho los eventos que se llevaron a cabo el lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo.

No obstante, un 10% aseguró que los debates provocaron que cambie el candidato por el que quería votar; mientras que un 18% comentó que aquellas jornadas le ayudaron a decidir su voto. En tanto, un 14% dijo que no sabe ni opina.

La encuesta del IEP se hizo vía telefónica entre el jueves 1 y el viernes 2 de abril. Y tiene un margen de error de hasta 2,8% encima y abajo de cada resultado de representación nacional.

Encuesta IEP.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.