El aspirante a la presidencia del Partido Morado, Julio Guzmán, criticó las propuestas de sus contendores y precisó que ninguno tiene una respuesta clara sobre la reactivación económica.

“ Hay un grupo donde nos van a hacer retroceder y otro que no tiene ni idea de qué hacer . Eso produce la fuga de capitales”, manifestó en conferencia de prensa.

Es así que señaló a Yhony Lescano (Acción Popular) y sus planteamientos, a los cuales catalogó de “populistas”. También, se refirió a Veronika Mendoza (Juntos por el Perú) y lo último manifestado sobre el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Un candidato como el señor (Yhony) Lescano, que quiere desglobalizar la economía, revisar los TLC, que no sabe nada en temas económicos, lo único que va a hacer es destruir la economía con su populismo”, dijo.

Seguido de esto, resaltó: “Por otro lado, (está) (Verónika) Mendoza, quien no solo va a revisar los TLC, sino que ha dicho que va a reconocer al señor (Nicolás) Maduro como interlocutor entre las relaciones de Perú y Venezuela”.

Para Guzmán, los aspirantes a la presidencia de derecha tampoco han revelado un gran plan de trabajo para rescatar de la pobreza a miles de peruanos o incentivar la inversión.

“ Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López no tienen ninguna propuesta para el Perú . Le faltan el respeto a todos. Uno leyendo y otro no diciendo nada, siendo supuestamente un gran economista. No tienen ninguna propuesta concreta, por eso los inversionistas se preocupan”, comentó.

Guzmán confía en llegar a segunda vuelta

Tras la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, que reveló este domingo 4 de abril la nueva intención de voto de la ciudadanía y en la que Guzmán figura en el décimo lugar, el candidato morado se mostró confiado de llegar a segunda vuelta,

“Cualquier cambio sustancial en un candidato va a hacer que este pueda pasar a segunda vuelta y los morados, según cualquier encuesta, estamos en ascenso”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.