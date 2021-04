Encuesta IEP: voto a voto, hasta cinco candidatos disputan la primacía

A una semana de las elecciones presidenciales, hasta cinco candidatos se pisan los talones por el primer lugar de las preferencias de la ciudadanía, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio consultó a la población el jueves 1 y viernes 2 de abril recientes, después de los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tiene márgenes de error de hasta 2.8 puntos encima y abajo de cada resultado de representación nacional.

Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano y Verónika Mendoza disputan muy cerca el primer lugar. La lideresa fujimorista y el economista tienen respaldo de un 9.8% de la población cada uno. El empresario conservador, el acciopopulista y la izquierdista son apoyados por un 8.4%, un 8.2% y un 7.3% de la ciudadanía, respectivamente.

Por los intervalos de confianza, cálculo estadístico de cada respaldo, se sabe que estos cinco candidatos están primeros, pero no hay certeza del orden .

Les siguen Pedro Castillo, con intención de voto de un 6.6%; George Forsyth con apoyo de un 5.7%; César Acuña, con un 4.1% del respaldo; Daniel Urresti, con un 3.5%; Julio Guzmán, con un 2.3%; Alberto Beingolea, con un 2%; y Ollanta Humala, con 1.4% grosso modo.

Menos de un tercio del país (un 28% en la encuesta) no tienen candidato . En este grupo están quienes votarían en blanco o nulo (un 18.3%), no saben a quién respaldar (un 6.2%), no quieren a ninguno (un 2.7%) y quienes no asistirían (un 0.4%). Esta situación es similar a la anterior a los debates del JNE.

Entre quienes no tienen candidato predominan las mujeres, peruanos de niveles pobres (C y D) y con solo educación básica.

Donde van mejor

Aunque los favoritos no logran conquistar a más del 10% de los peruanos, grosso modo, cada uno tiene más éxito en algunos grupos de ciudadanos.

A Fujimori le va algo mejor en el norte del país, con los más pobres (niveles D y E) y quienes no piensan cambiar su elección.

De Soto logra especial respaldo de los más acomodados (niveles A y B), los más jóvenes (de 18 a 24 años), quienes tienen educación superior y quienes creen poder cambiar su voto.

López Aliaga tiene apoyo algo más extendido en Lima metropolitana y en la clase media (nivel C), aunque lo superaría De Soto en ambos sectores.

Lescano destaca en su respaldo en el oriente y sur del país, como ya se ha visto antes.

Mendoza tiene especial fuerza en el sur peruano, entre los más acomodados (A y B) y peruanos con educación superior.

Sus votantes

Entre quienes respaldan a Fujimori predominan los peruanos que tienen solo estudios básicos, los pobres, los adultos de 40 años a más y las mujeres.

En el apoyo a De Soto hay más ciudadanos con educación superior, de Lima metropolitana y de la clase media (nivel C).

Entre quienes votarían por López Aliaga prevalecen los ciudadanos que no piensan cambiar su elección, los hombres y los adultos de 40 a más.

En el respaldo a Lescano aparecen más adultos de 40 a más, peruanos pobres y habitantes de zonas del oriente.

Entre los que apoyan a Mendoza destacan ciudadanos que no piensan cambiar su voto, pobres y de las regiones sureñas.

Decisión y debates

Más de la mitad del país (56% en el sondeo) ha decidido a quién respaldar y no piensa cambiar su voto. En cambio, cerca de una quinta parte de la población (un 22%) tiene su elección, pero podría cambiarla.

Cerca del 18% de los peruanos no decide aún su voto y un 4% ni tendría una respuesta.

Los debates tuvieron impacto en menos de un tercio de la población: a un 18% ayudó a decidir su voto, a un 10% le hizo cambiar de candidato. Para más de la mitad, no hubo efecto: en un 49% no influyeron en su elección y un 9% ni vio los debates.

Análisis

Todo puede pasar, por Patricia Zárate jefa de Estudios de Opinión del IEP

Nos encontramos en unas elecciones inéditas, en medio de una pandemia y medidas de restricción, con escasa campaña presencial, con menos anuncios en televisión. Quizá por ello se esperaba que los debates en televisión de los últimos días de marzo tuvieran un impacto en la intención de voto porque permitirían acercar a los candidatos al electorado, y en algunos casos verlos por primera vez. Un 28% señala que los debates sí influyeron en intención de su voto.

Tenemos un quíntuple empate en el primer lugar, según nos muestran los intervalos de confianza. La tendencia descendente de Lescano es ahora una franca disminución y el estancamiento de López Aliaga se convirtió en descenso.

La tendencia al alza en De Soto se ha mantenido. Mendoza no solo no ha seguido en ascenso, sino que está disminuyendo su intención de voto, probablemente por el ascenso de Castillo, pero también de Fujimori, que, pese a ser la candidata con más antivoto se ubica en el grupo que puede llegar a segunda vuelta.

Ante la falta de representación, el voto se decidirá a último momento. Ha aumentado la cifra que tiene su voto decidido y no lo cambiará (56%), sin embargo, 44% no ha decidido aún, puede cambiar su voto o no sabe por quién votar.

Solo ante la presión para escoger un candidato el “no elige” es 28%. Por último, un tema que no debemos soslayar es que, según datos de un simulacro de votación reciente, no todos los electores saben llenar correctamente la cédula de votación, problema que arrastramos desde hace varias elecciones, pero que puede haberse agravado por la falta de una campaña más visual.

