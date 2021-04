Elecciones 2021: candidatos coinciden en expulsar a malos extranjeros

A una semana para los comicios del 11 de abril, la problemática de la “delincuencia extranjera” se ha vuelto un tema central en los discursos de los candidatos presidenciales, quienes han expresado su rechazo y han prometido la expulsión inmediata, pues es un tema que hace eco en la población. Sin embargo, en sus planes de gobierno no se aborda la situación migratoria ni las necesidades de los foráneos.

En este campaña, los candidatos han tenido expresiones xenófobas, como es el caso de Hernando de Soto, del partido Avanza País, quien en su participación en el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones aseguró que en un eventual gobierno suyo no dejará entrar al país “a delincuentes ni a los pobres de otros países” y que los extranjeros de escasos recursos son responsabilidad de “sus gobiernos” y no del Perú.

“Hemos iniciado conversaciones con ONU para vigilar las fronteras con respeto a los derechos Humanos y no dejaremos entrar ni a delincuentes ni a los pobres de otros países. Que se ocupen sus gobiernos de ellos, nosotros nos ocuparemos de los nuestros”, señaló De Soto.

Por otro lado, candidatos como Daniel Salaverry, de Somos Perú, aseguran que desde el 28 de julio darán un plazo perentorio para que los 500 mil extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país “se pongan a derecho, de lo contrario con el apoyo de las Fuerzas Armadas se los va a deportar en el acto”.

En tanto, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, también se muestra de acuerdo con “expulsar a todo extranjero que cometa delito”. Sin embargo, en su plan de gobierno hace una mención mínima para esta población.

En este refiere promover la regularización de los extranjeros con miras al 2026 con el objetivo de que tengan una calidad migratoria que les permita contribuir de manera económica al país.

Otros candidatos como Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (PPC), proponen enviar a los delincuentes extranjeros a cárceles de extrema seguridad como Challapalca (Tacna) y luego expulsarlos.

Hay que recordar que los delitos cometidos por los extranjeros representan una mínima parte del total. Según el Ministerio del Interior, de las 730.000 denuncias recibidas en el 2019, solo el 1,8% involucraba a venezolanos.

Además, una investigación del Migration Policy Institute, de setiembre del 2020, señala que la migración llanera no conduce a un aumento de la delincuencia en el Perú y que en el 2019 el 1,3% de los presos son extranjeros (incluyendo los de ese país y de otras nacionalidades); mientras que los venezolanos representan el 2,9 % de la población total del país.

La izquierda peruana representada por la candidata Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, también está a favor de la expulsión de los extranjeros y una fiscalización más rigurosa en las fronteras.

Así, ante los millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica, producto de la dictadura de Nicolás Maduro, Mendoza señaló este último viernes que de ser elegida deberá buscarse interlocutores para hallar una solución.

“En la práctica y en la realidad, el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis (es Maduro), junto con convocar a todos los sectores de la oposición”, señaló la candidata a la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Actualmente, la población venezolana en el Perú es de más de un millón de ciudadanos; sin embargo, la mitad no tiene una situación regular.

A setiembre del 2020 había unos 496.095 solicitantes de refugio, de acuerdo a la Plataforma R4V, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Sin embargo, hay que recordar que dicha plataforma incluye solo cifras de fuentes oficiales, que no siempre muestran a las personas con ingreso irregular, por lo que el número sería más alto.

Sin ningún registro, ellos siguen siendo invisibles, sobre todo para la vacunación contra el Covid-19 que el Gobierno planea emprender para ellos.

La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó un registro de personas extranjeras que se encuentran en el país de manera irregular. El plazo es hasta el 7 de abril.

A la fecha, más de 350.000 migrantes (la mayoría venezolanos) completaron el registro.

El padrón de Migraciones servirá para la inoculación de los extranjeros. Para el Minsa, proteger al migrante es proteger al país.

Preguntas a los candidatos

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Silencios

La República les envió cartas para solicitar sus respuestas. No han respondido:

Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular

Hernando de Soto del Partido Avanza País

Daniel Urresti del Partido Podemos Perú

Daniel Salaverry del Partido Somos Perú

Rafael López Aliaga

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Tendremos que acelerar que el título valga en Perú, lo que estoy planteando es que una empresa privada internacional tipo SGS valide los títulos rápidamente en cinco días. Puede validar un título emitido en Italia, en Francia o Estados Unidos. Con una validación privada puede ejercer en el Perú.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Tengo una propuesta fácil que es expulsar a todo migrante que delinque en Perú y establecer barreras de entrada para haitianos o venezolanos. Pondremos protección para que vengan sin antecedentes penales.

“Promoveremos que los extranjeros en situación irregular obtengan una calidad migratoria que les permita contribuir de manera económica al país, para lo cual se eliminarán los trámites burocráticos”.

César Acuña

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Si son legales y buenos profesionales, que se queden en el país. Bienvenido el recurso humano que nos ayude a salir de esta crisis.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Todos los extranjeros delincuentes se van mañana. No podemos permitir que vengan y nos falten el respeto en la casa.

“Se requiere contar con una sólida política de migración que permita seleccionar de manera adecuada y estricta a quienes ingresan al país con intenciones de permanencia. No todos los inmigrantes actúan al margen de la ley, pero debemos tener mecanismos que impidan la entrada de aquellos que vienen a delinquir. Debemos estar orgullosos de haber recibido un millón de venezolanos huyendo contra su voluntad, sin que nuestra economía se afecte”. (Entrevista en Caretas).

Ciro Gálvez

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Si son debidamente evaluados con sus títulos profesionales acreditados, los médicos extranjeros son bienvenidos.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Hay que respetar el derecho migratorio, pero debemos filtrar a quienes no merecen ingresar al país, quienes están ingresando no por culpa de ellos, sino por las autoridades peruanas corruptas. Yo propongo que todo delincuente extranjero sea expulsado del país de inmediato porque ellos tienen que respetar la soberanía del país. No podemos tolerar más. ¿O es que los peruanos somos tan cobardes y nuestras autoridades son tan corruptas para tolerar crímenes de manos extranjeras? La Policía los coge y al día siguiente los fiscales lo absuelven, entonces ¿quién nos defiende?

Rafael Santos

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Si no tienen antecedentes y se homologan los títulos de sus especialidades, yo creo que podrían ayudarnos a poder combatir esta pandemia.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Debemos tener un control migratorio estricto donde los extranjeros que quieran venir deben tener una hoja intachable, no pueden tener denuncias y antecedentes en su país de origen y extranjero que cometa algún delito va a ser debidamente reportado.

“Nuestras fronteras están abandonadas. Proponemos un control migratorio estricto. No podemos abrir las fronteras y dejar que entren extranjeros de manera masiva. Los extranjeros son bienvenidos, pero respetando los protocolos sanitarios. No más desorden” (Entrevista en Correo).

Marco Arana

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Si son médicos que pueden compartir conocimientos y forman parte de convenios internacionales, en los que la circulación de conocimiento puede contribuir a mejorar la salud, sin duda. Si es para generar competencia en el mercado laboral, donde hay 4 mil centros de salud sin médicos ni enfermeras, no se puede contratar médicos extranjeros cuando tenemos peruanos desempleados.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Lo que está pasando con los venezolanos que vienen a delinquir tiene que ser sancionado duramente. Para empezar hay que dotar a la Policía y a Migraciones para que no ingresen más. Hay que exigir sus antecedentes penales, no puede ser que entren y salgan como si nada. Si delinquen deben ser expulsados.

Alberto Beingolea

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Cualquier migrante que tenga una carrera y que pueda sostenerla en el Perú, por supuesto que podrá ejercerla.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

No estoy de acuerdo con expulsarlos. Estoy de acuerdo con castigarlos y después expulsarlos. No sé qué candidato dijo que los expulsa del país, qué gracioso, luego regresan pues. Si un extranjero delinque, todo el rigor de la ley. Extranjero que delinque se va a Challapalca (a 4.800 metros sobre el nivel del mar). Y después de que termina su dura condena lo botamos del país.

“Tenemos una pésima política de fronteras. Las FFAA deben custodiar toda la línea de la frontera y solo abrir la puerta para saber quién entra y si tiene antecedentes”. (Entrevista en ATV).

Julio Guzmán

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Todo profesional es bienvenido. Se requiere diálogo con los colegios profesionales, de enfermeras y médicos también. Ellos tienen que estar involucrados en esta decisión. Esto debe ser decidido por todas las partes. Estoy seguro de que si lo hacemos vamos a lograr el objetivo.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

La migración es bienvenida siempre y cuando quieran contribuir a nuestro bienestar. Toda persona que quiera causar problemas no debería entrar al Perú. Es que no tenemos las bases de datos, los protocolos adecuados y la capacidad de ejecutar los pocos protocolos que tenemos, y por eso las fronteras son una coladera. Lo que debemos de hacer es reforzar eso a través de un diálogo también bilateral. Pero lo que sí pido es no demonizar la migración.

Andrés Alcántara

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Ha habido momentos en que se ha dado porque no se ha dado mucha importancia a los médicos peruanos, pero si hay médicos extranjeros que pueden participar y estamos en un momento de pandemia, todos somos necesarios. No veo mayor problema, pero sí tenemos que darles prioridad a nuestros médicos, a nuestros profesionales peruanos.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Creo que sí porque ya no se van a corregir. Qué haríamos nosotros con ellos en la cárcel cuando lo podemos gestionar con su país de origen para que vayan a cumplir su pena allá. No podemos cargarnos más problemas de los que tenemos.

“Las bandas criminales transnacionales están diversificadas en los delitos de trata de personas, narcotráfico y terrorismo”.

Pedro Castillo

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

No estamos en contra de que los extranjeros vengan a ganarse el pan, a estudiar, a trabajar, pero no se puede permitir que se haya abierto la frontera sin ningún filtro. Asumiendo el mandato, a través de un decreto supremo, vamos a devolver a su país a quienes han venido a delinquir porque no se puede permitir que se siga derramando la sangre de los peruanos, violando o arranchándoles las carteras. Eso tenemos que cambiarlo porque así como nuestros compatriotas salen del Perú a buscar oportunidades a otros países, ellos no van a delinquir sino a buscar el pan de cada día para su familia. Tenemos que hacerlo (expulsar) a los extranjeros que delinquen, debemos darles un plazo no mayor de 72 horas. Tenemos que hacernos respetar como país.

Ollanta Humala

”La migración venezolana es otro de los problemas de la gestión de Vizcarra. Nosotros creamos los CEBAF (Centros Binacionales de Atención en Frontera) en el límite con Ecuador y Brasil, eso no existía antes; mejoramos además el recurso humano en Migraciones. Nosotros hicimos un Plan de Migraciones que este gobierno por soberbia lo ignoró. Se debe aplicar ese Plan de Migraciones estricto, que sancione y expulse inmediatamente a los inmigrantes que delinquen y que permita formalizar o darle un estatus migratorio formalizando con permiso de trabajo a la población migrante que no ha entrado al ámbito de la delincuencia, de tal manera que se controle a este más de millón de venezolanos; como también a estos mil haitianos que vienen de Brasil tratando de llegar al Ecuador”. (Exposición en video del Partido Nacionalista).

Verónika Mendoza

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Por supuesto, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos y profesionales correspondientes, sobre todo en un contexto de pandemia y crisis sanitaria donde tenemos escasez del personal de salud, sí lo haremos. Garantizando también que nuestro personal de salud peruano sea adecuadamente remunerado y goce de estabilidad laboral.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Totalmente, y además con frenar el ingreso de personas con antecedentes en nuestras fronteras, con una fiscalización más rigurosa.

“Lo que urge es frenar la migración ilegal, mejorar los controles migratorios, establecer un plan de retorno para los que quieran y para quienes deciden quedarse implementar una política de regularización”. (Entrevista en Ideele Radio).

George Forsyth

“Ha venido gente del exterior buena, muy buena, a quienes los peruanos les abrimos la puerta, pero (también) han venido un montón de lacras, crimen organizado, bandas criminales, las cuales vamos a expulsar de forma inmediata. Esos extranjeros que no respetan al Perú van a ser expulsados, y si vuelven a ingresar se irán presos automáticamente. Para eso vamos a crear una red de cámaras con reconocimiento facial, conectadas con la base de la Policía Nacional para que ningún delincuente se pueda escapar. Vamos a tener cámaras en los centros comerciales, aeropuertos, terrapuertos, grifos, estaciones, en las calles. Los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos serán expulsados y si regresan al país y vuelven a ser detenidos, irán presos de forma inmediata. Ningún delincuente va a quedar libre”.

Yonhy Lescano

¿Permitirá que los médicos migrantes puedan ejercer en el país?

Claro que sí. Faltan médicos en el Perú, y si hay profesionales de buena voluntad, preparados, que quieren hacer patria en el Perú, bienvenidos.

¿Está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que delinquen en nuestro país?

Claro que sí. A los que vienen a delinquir se les pone en manos del Poder Judicial del país de origen y se van del Perú. Ahora que hay problemas con los hermanos de Venezuela, que hay muchas denuncias, se debe hacer eso. No es un cuestionamiento general, sino que aquellos que delinquen deben salir.

“Perú siempre ha sido muy respetuoso de los tratados humanitarios y muy acogedor con las personas que están en problemas. Hay muchos venezolanos en el Perú que son personas honradas, pero hay un grupo que hace actos ilícitos”. (Entrevista en La Tercera-Chile).

