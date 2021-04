El 10% de electores cambió de candidato tras el debate presidencial del JNE

Tras el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un 10% del electorado cambió en su preferencia del candidato por el que iban a votar , según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

De acuerdo a la investigación realizada para La República, a los entrevistados también se les consultó como pregunta asistida si la actividad desarrollada del 29 al 31 de marzo había influido a decidir su voto. Un 18% respondió afirmativamente, mientras un 49% opinó lo contrario.

En esa misma línea, un 14% no sabe o no opina al respecto, mientras tanto, el 9% aseveró que no escuchó ni vio ningún debate presidencial.

Por otro lado, un 56% aseguró que su voto lo tiene decidido y no lo cambiará . El porcentaje subió ocho puntos porcentuales respecto a la última encuesta de marzo, y 19 unidades en comparación a la segunda semana del mencionado mes.

Otro dato que arroja el sondeo es que un 22% indica que tiene decidido su voto, pero podría cambiar de opinión en los próximos días. Asimismo, el 18% aún no decide su voto y el 4% no sabe o no opina.

Por último, un 92% de los electores iría a votar en estas Elecciones Generales 2021, lo que equivale a un descenso de dos puntos porcentuales comparado al sondeo anterior. Un 5% dijo que no iría a las urnas y un 3% aún no lo sabe.

Preguntas asistidas de IEP. Foto: La República

