Adriana Tudela responde a presunta acusación de Andrés Hurtado

La candidata número 5 de Avanza País, Adriana Tudela, fue criticada por el conductor de televisión Andrés Hurtado debido a su supuesto comportamiento con algunas personas que quisieron tomarse una foto con ella.

Hace unas semanas, el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, afirmó que Hurtado pertenece al grupo de personas de confianza que lo asesoran en llegar a un sector de la población para exponer sus propuestas. Pese a esto, el animador arremetió contra la candidata a través de su espacio televisivo ante la presencia de otros candidatos del partido.

De acuerdo al responsable de Hoy es sábado con Andrés, Tudela no debería estar en el Congreso porque “maltrató psicológicamente” a los peruanos.

“Dos personas querían tomarse fotos con la (...) candidata Tudela. Ella los arrochó, obvio. Y les dijo, yo contigo no me tomo fotos. Ella no sabía que estaba al costado y me dije ‘esta mujer no puede estar en el Congreso’”, dijo Hurtado durante su programa emitido por Panamericana.

Como respuesta, Tudela aclaró el asunto a través de su cuenta de Twitter. “Respecto a los ataques que he recibido de ‘Chibolín’: lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él” .

“Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos”, acotó la aspirante a congresista.

