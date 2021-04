Las Elecciones Generales 2021 se efectuarán el próximo domingo 11 de abril, fecha en la que más de 25 millones de peruanos acudirán a emitir su voto. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó cuáles serán las multas para los ciudadanos que no cumplan con sufragar o no realicen sus labores como miembros de mesa .

Así, la multa por no votar es diferente si el elector es considerado como no pobre, pobre o pobre extremo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta clasificación se hace según el distrito que aparece en su DNI.

Multas por no acudir a votar 2021

De acuerdo a la la Ley Nº 28859, las multas que deberás pagar son las siguientes:

S/ 88.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

S/ 44.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 22.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

En caso el elector no pague su multa, no podrá inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), intervenir en procesos judiciales y tampoco hacer actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, según la mencionada ley.

Otras restricciones implican la imposibilidad de ser nombrado funcionario público o inscribirse en cualquier programa social del Gobierno.

Multas para miembros de mesa que no cumplan su función

El 18 de febrero, la ONPE dio a conocer el padrón de los 518.928 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que deberán cumplir su función el domingo 11 de abril.