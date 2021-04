Elecciones 2021: casi la mitad del país no pensaba cambiar su voto

Ya antes del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), casi la mitad de peruanos decía que su voto estaba decidido y no lo cambiaría, según la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio consultó a la población del 22 al 25 de marzo y tiene márgenes de error de 2,8 puntos (encima y abajo) en cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente un 48% estimaba que tenía ya decidido su voto para la presidencia de la República y no lo cambiaría.

En cambio, un 22% había decidido su voto, pero podría cambiarlo. A su vez, un 25% aún no decidía a quién respaldar. Es decir, también c erca de la mitad del país no tenía plenamente seguro su voto para el Gobierno .

Alrededor del 46% habría estado algo interesado o muy interesado en la campaña electoral (un 25% y un 21% respectivamente). En tanto, cerca del 28% estaba poco interesado y un 24% no tenía nada de interés.

También cerca del 46% estimaba que los debates entre candidatos no le harían cambiar su voto definido. Al contrario, un 45% creía que era posible que estos encuentros le hagan cambiar su elección y un 14% que los debates podían ayudarles a decidir a quién van a respaldar.

Un 94% pensaba ir a votar el y solo un 4% pensaba no asistir.

Un 57% confiaba mucho (31%) o algo (26%) en que los votantes no se contagiarán de COVID-19 en los comicios. Un 40% confiaban poco (27%) o nada (13%) en que no se contagien.

En tanto, un 52% aprobaba el desempeño del JNE y un 41% la desaprobaba. Por su parte, un 64% aprobaba a la ONPE ante un 29% que la reprobaba como organizadora del proceso.

