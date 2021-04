El próximo 28 de julio el nuevo presidente de la República se enfrentará a un complejo escenario como es el narcotráfico y qué soluciones dará para salir del ranking de los 11 países de Latinoamérica y el Caribe con mayor producción de cocaína del mundo, según un reporte dado en setiembre del año pasado por los EEUU.

Este tema fue abordado por 11 candidatos presidenciales de acuerdo a tres preguntas que se les formuló (ver recuadro).

De acuerdo a sus respuestas, para la mayoría de los candidatos los cultivos de la hoja de coca deben ser legalizados solo para fines medicinales, alimentarios y culturales.

De otro lado, todos estuvieron en desacuerdo con la legalización total de la marihuana. El candidato Rafael López Aliaga evadió esta consulta y, en cambio, la usó para atacar al sector de la izquierda.

Finalmente, la mayoría coincidió en que debe haber un plan de desarrollo en el Vraem basado en una mayor presencia del Estado a través de la instalación de más servicios de salud, educación, infraestructura. Asimismo, coincidieron en que debe haber mayor inversión en productos alternativos como el cacao y el café; además de abrir comisarías y afianzar el sistema de justicia en la zona. Solo López Aliaga apostó por la incursión de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico.

Panorama

Según el informe del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) de marzo del 2021, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reportó en el 2019 la existencia de 54.655 hectáreas de hoja de coca y la producción de 400 toneladas de cocaína. La misma fuente señala que para la Casa Blanca en el 2020 estas cifras era mayores. Es decir, 72.000 hectáreas y 705 toneladas de cocaína producidas.

En cuanto a los precios, el CIDDH informó que para el primer semestre del 2020 el kilo de hoja de coca fue de S/ 6,50, el de pasta básica fue de S/ 1.935 y el de clorhidrato de cocaína de S/4.130.

De acuerdo al “Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal con Responsabilidad Social en el Perú-2020” se proyectó eliminar 25.000 hectáreas de sembríos ilegales, según la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021.

No obstante, al 16 de diciembre del 2020, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior (Mininter) logró erradicar un total de 6.272.80 hectáreas de hoja de coca ilegal, en Huánuco, San Martín y Ucayali.

Estas hectáreas de hoja de coca se erradicaron en dos periodos: del 17 de febrero al 15 de marzo y del 2 de octubre al 12 de diciembre debido a la interrupción de las actividades por la pandemia generada por el Covid-19.

De otro lado, el CIDDH informó que en el 2020 se hicieron 168.175 operativos policiales que permitieron la incautación de 18.700 toneladas de insumos químicos a nivel nacional.

“Lo curioso es que en la principal región productora de pasta y clorhidrato de cocaína -el Vraem, que constituye una zona donde se aplica el Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados- se han realizado un total de 71.000 actividades de fiscalización, pero solo se incautaron 42 toneladas de insumos químicos, es decir, el 0,22% del total”, señala el informe de esta institución.

Preguntas a los candidatos

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Silencios

La República les envió cartas solicitando sus respuestas. No han respondido:

Keiko Fujimori, Partido Fuerza Popular

Hernando de Soto, Partido Avanza País

Daniel Urresti, Partido Podemos Perú

Daniel Salaverry, Partido Somos Perú

No contestaron. Aduciendo falta de tiempo, esta vez no pudieron responder los siguientes candidatos:

George Forsyth, Victoria Nacional

Ollanta Humala, Partido Nacionalista Peruano

Marco Arana

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

El consumo de la coca para uso cultural, médico y alimentario está en el marco de la ley. Con una investigación mayor sobre más aplicaciones fitomédicas es importante tenerlo en cuenta.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

Ya la legalizamos para uso medicinal. Para que tire su porrito, no. Eso nos plantea problemas de salud pública y de seguridad ciudadana.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Necesitamos un plan de desarrollo que apunte al acceso al trabajo, a la capacitación, la diversificación productiva, la sustitución de cultivos. Pero si no se mejora la infraestructura, si no se abre un mercado, si no se da acceso al crédito, si no hay transferencias tecnológicas y no se combate la corrupción, de nada sirven los planes de desarrollo.

Rafael Santos

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

Yo lo que voy a hacer es incentivar la investigación de la hoja de la coca y de las diferentes plantas medicinales que tiene nuestra Amazonía.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

La marihuana recreativa no la podría legalizar porque es una droga, pero sí el consumo medicinal, hay un consumo medicinal; es más, hay estudios de curas de enfermedades como el párkinson.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Por supuesto, impulsaré la reducción de impuestos en nuestra frontera con Ecuador, en la selva, porque son zonas que se tienen que desarrollar, vamos a apoyarlas creando zonas francas. En Puno también, en la zona de Desaguadero, para que nuestros peruanos no estén cruzando con una televisora a la espalda a las 4 de la mañana corriendo de la policía.

César Acuña

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

No. Lucha frontal contra el narcotráfico.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

No.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Todo el respaldo al Vraem porque están esperando que el Estado tenga presencia allá. Tenemos que apoyar mucho la agricultura, la ganadería, crear cadenas productivas y promover la asociatividad, que hagan cooperativas. El café, por ejemplo, primero impulsar de la cadena productiva, luego que se asocien, y entonces darles tecnología, y que industrialicen sus productos. No puede ser que los del Vraem vengan a Lima para que mejoren su café. Todo tiene que hacerse allá. Primero, la cadena productiva, asociarlos, darles apoyo técnico, y luego buscarles mercado. Necesitan carreteras. Hay que interconectarlos.

Ciro Gálvez

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

Hay que legalizarlo. Es la planta sagrada, es la parte de la vida de los peruanos. Hay que legalizarla con fines medicinales.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

También con fines medicinales e industriales. El problema no está acá, si se legaliza o no se legaliza, sino en la devaluación de los valores.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Claro que sí. Hay que establecer un plan de desarrollo integral tomando en cuenta principalmente la agricultura de los pequeños agricultores y comunidades campesinas. Impulsar el cultivo del café y el cacao. Establecer un seguro agrícola, promover el consumo de lo que produce esta región estratégica. Promover centros de acopio para que el Estado y el público puedan comprar los productos a precios justos.

Andrés Alcántara

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

No se puede eliminar. No es necesario porque la coca es medicinal y hay que aprovechar eso.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

El consumo de la marihuana por un tema medicinal se ha aprobado. Por un tema medicinal la aprobación debe mantenerse. Hay gente que lo necesita y no podemos ir en contra por algún prejuicio. Pero todos esos manejos tienen que ser transparentes.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Claro. Siembre se ha hablado de los cultivos alternativos, pero no creo que sea solo en el Vraem, sino hay diferentes zonas que están involucradas en ello. Ellos siempre han cultivado hojas de coca, pero hay que darles mayor soporte para que la gente tenga más alternativas y pueda mejorar su nivel económico.

Pedro Castillo

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

Eso pasa por una decisión de consulta con los hermanos cocaleros y diferentes agricultores. El producto, mientras no sea derivado para actividades delictivas, no sería un problema.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

No. Sería un error.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Por supuesto. Reducción concertada de los cultivos en coordinación con las organizaciones agrarias. Industrialización de la hoja de coca para su uso medicinal, alimenticio y benéfico. Fiscalizar, porque no se detiene ninguna avioneta que recoge drogas en el Perú a pesar de las cientos de bases policiales y militares, la presencia de la DEA y del ejército de los EEUU. Atacar el lavado de activos, supervisar e incautar con más efectividad el ingreso de insumos químicos desde el extranjero.

Julio Guzmán

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

No, no estamos todavía en esa fase. Gestionar mejor los insumos químicos. Ir por los cultivos de hoja (de coca) no me parece una buena solución porque finalmente son los cultivos que se trasladan a otros espacios y atacas el problema por el lado más débil. La forma más inteligente es romper la cadena de insumos químicos.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

No.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Sí, los estudios demuestran que el problema del narcotráfico en el Vraem es un problema de desarrollo y oportunidades. Si no tenemos postas médicas, comisarías, el sistema judicial instalado ahí y oportunidades productivas, ¿cómo se va a quejar el Estado de que haya narcotráfico? Por ahí tenemos que comenzar. Sobre eso ya puedes construir.

Yonhy Lescano

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

No de manera total. Parte se va al narcotráfico. Pero en diálogo con los agricultores hacerles entender que una parte pueden cultivar, lo que se utiliza para el chaqcheo o para el mate de coca.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

No. Eso no creo que sea bueno para fortalecer a la juventud. Se puede usar para cuestiones medicinales, como lo estamos haciendo con el cannabis medicinal.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Sí. Con el narcotráfico hay que tener mano dura, pero a los agricultores hay que darles algún tipo de solución más equitativa. Le quitan la hoja de coca y se mueren de hambre, pues los cultivos alternativos no les dan los ingresos suficientes. Hay que hacer que esos cultivos alternativos se industrialicen para que tengan mayores ingresos.

Alberto Beingolea

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

No. Lo he conversado mucho, pero no lo haría. Es un elemento dañino. No hablo de su uso medicinal. Hablo de su uso tóxico.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

Ya es legal, no está penalizado. Lo que está penalizado es el tráfico.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Hay que aplicar la reactivación económica. Atacar los problemas de desnutrición infantil. El Estado tiene que entrar con vigor en salud y en educación. Para que funcione hay que promover la economía de la región. Hay que convocar capitales para la agroexportación con productos alternativos, especialmente, el cacao y el café. Atraer inversiones para la producción del cacao y el café, lograr la exportación de estos productos es la forma más viable de dinamizar la economía de la región.

Verónika Mendoza

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

El cultivo de la coca (...) es legal, en cuanto es insumo alimentario y medicinal bajo la conducción de Enaco, que hay que reestructurar; de hecho promover una política de industrialización de la hoja de coca (...) y combatir más eficazmente el narcotráfico.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

Para uso medicinal, en lo cual se ha avanzado de manera insuficiente para permitir que todas las familias y pacientes que usan este insumo puedan acceder a él sin mayor dificultad.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Totalmente, la manera más eficaz de combatir el narcotráfico es garantizando mayor presencia del Estado en salud, educación, vivienda, programas sociales, y promover proyectos productivos que sean sostenibles en el tiempo.

Rafael López Aliaga

¿Legalizaría el cultivo de la coca?

Ya es legal, ¿no? En el Perú, Enaco compra la coca legalmente.

¿Legalizaría el consumo de la marihuana?

Me parece una pregunta bastante frívola. Esa pregunta es para la izquierda marxista, una persona como el señor Daniel Olivares que se fuma un troncho en pleno Congreso. Me parece una falta de respeto cuando la gente está muriéndose de hambre, no tiene ni comida, no tienen ni educación, no tienen ni vacuna, no tienen posta médica, no tienen seguridad ciudadana y él se fuma un troncho.

¿Impulsará un plan de desarrollo en el Vraem?

Totalmente, la ingeniería militar tiene que restablecerse y volver a entrar con fuerza al Vraem. Tener control con base en pistas, lo peor para un narco es que tengas una autopista frente a sus sembríos.

