Beingolea: La pandemia puso al descubierto la pobreza del sistema de salud

El candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, enfatizó en que la pandemia por COVID-19 evidenció el precario sistema de salud peruano y se mostró en contra de la decisiones que tomó el Gobierno de turno cuando el virus llegó.

Beingolea cuestionó la decisión que tomó el expresidente Martín Vizcarra al anunciar que iba a impulsar la creación de nosocomios mientras el nuevo coronavirus se esparcía en el país. Además, precisó que se tenía que tomar una respuesta rápida ante el problema.

“ (La pandemia) ha puesto al descubierto la pobreza de nuestro sistema de salud, pero dentro de ello quedó evidenciado que este era muy malo y las decisiones fueron muy malas . Recuerdo que la impresión que me causó Vizcarra cuando sale y dice que iba a construir hospitales. Una pandemia supone una respuesta rápida, qué va a hacer construyendo hospitales”, señaló en diálogo con RPP.

“Después, cuando se tomó la medidas de cerrar postas, yo dije: ‘Está todo mal’. No quiero ser injusto porque una pandemia de este tipo no agarró preparado a nadie, pero el Perú tuvo dos cosas graves: no tuvimos un buen sistema de salud, eso ha quedado evidenciado, y tuvimos una conducción pésima, que hizo peor todavía lo que ya era malo”, agregó.

En esa línea, el postulante presidencial del PPC remarcó que no se encontró a favor de la primera medida que se tomó desde el Gobierno al implementar la cuarentena porque, según indicó, no se conocía la realidad de los peruanos. “ En el Perú, la vivienda precaria es enorme. Entonces, encerrar a mucha gente fue condenarlos a contagiarse en lugar de contenerlo ”, explicó.

Asimismo, aclaró que, de llegar a ser presidente de la República en la siguientes elecciones, una de sus primeras medidas será la construcción de viviendas sociales.

Beingolea sobre el debate

Alberto Beingolea se pronunció tras su participación en el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y apuntó que tiene confianza de pasar a una segunda vuelta.

“Creo que ahora hemos tenido la oportunidad. El debate nos permitió exponer nuestro punto de vista, explicar nuestro plan de gobierno para decir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso lo valoró mucho el electorado”, dijo en diálogo con Canal N.

