Acuña afirma que pasará a segunda vuelta: “Tenemos todas las posibilidades”

El aspirante a la presidencia de Alianza para el Progreso, César Acuña, se mostró confiado de ser uno de los candidato que pasará a segunda vuelta luego de las elecciones generales del 11 de abril.

“Yo voy a pasar como segundo, no como el más votado, si ustedes ven entre los porcentajes de intención de voto no hay mucha diferencia. Son cuatro puntos de diferencia, nada está dicho. Hay un cuarenta por ciento que aún no toma la decisión, creo que tenemos todas las posibilidades ”, mencionó en conferencia de prensa desde su hogar.

Además, dijo que, de pasar la etapa de los comicios en junio, gestionará la creación de plantas de oxígeno.

“Una planta de oxígeno no cuesta más de 500.000 soles. 2.000 distritos aproximado sería 1.000 millones de soles, desde mañana se empieza a gestionar, que no esperen a que César Acuña sea presidente para llevar a cabo este proyecto ”, añadió.

De igual modo, exhortó al Gobierno de emergencia y transición liderado por el presidente Francisco Sagasti a implementar plantas de oxígeno en todos los distritos del Perú, como él planea hacerlo en un eventual mandato suyo.

Acuña considera que privados deben apoyar en adquisición de vacunas

El líder de Alianza para el Progreso también señaló que la empresa privada debe unirse al plan de vacunación y apoyar en la adquisición de dosis contra el coronavirus.

Asimismo, el candidato presidencial mencionó que los peruanos “le piden” que solicite a Sagasti Hochhausler la compra de más insumos para la lucha contra la pandemia en el país. “Los peruanos me piden que traigan las vacunas, que no tienen oxígeno, ni para comer, hasta me reclaman” indicó.

Por otro lado, el jefe de Estado ha dado a conocer que se implementará un nuevo plan de inoculación, del cual se informará en los próximos días.

