La candidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, afirmó que de llegar a la presidencia de la República este 2021, hará un primer “pacto importante” con el pueblo peruano a fin de mejorar la salud y educación.

“Los últimos gobiernos lo primero que hicieron al llegar fue traicionar el programa por el cual fueron elegidos. Si la gente nos da su confianza para ser gobierno, habrán votado por un cambio”, declaró el último jueves durante una entrevista en TV Perú.

En esa misma línea, la también exlegisladora anunció que en un eventual Gobierno suyo convocará, por medio de un programa, a “todas las organizaciones políticas” que quieran atender las prioridades del país como: completar la vacunación y reactivar la economía.

No obstante, aclaró que a pesar de buscar un consenso nacional con los partidos, no lo hará “con lo poderosos” como hicieron gestiones anteriores.

“Hubo gobiernos que no cumplieron las expectativas, arrodillándose ante los poderosos el día número uno. Necesitamos diálogo y concertación con las fuerzas del Parlamento, pero no con corruptos y mafiosos (…) Lo que nosotros no queremos es que pase lo mismo. No haremos, lo que otros gobernantes, agachar la cabeza ante los poderosos . Precisamente es tiempo de cambiar eso”, señaló

En otro momento, Mendoza consideró que los electores “no están para promesas vanas, ni floro barato” y explicó que su agrupación “cuenta con propuestas que sí tienen un sustento técnico y económico”.

“Somos la organización que ha presentado su plan de reactivación económica. Hemos presentado cuánto va a costar y de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo. Hemos planteado nuestro ‘Plan Chamba’ para reactivar la economía y el empleo”, manifestó.

De igual manera, reiteró que su estrategia para un buen refinanciamiento no se basa en quitarle plata a la gente que menos tiene sino “a la gente que tiene fortunas acumuladas en más de 100 millones de dólares”.

“Esto ya lo plantearon millonarios de otros países. También lo recomendó el Fondo Monetario Internacional (…) En Juntos por el Perú tenemos el mejor equipo de economía. La única organización política que lo ha presentado”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.