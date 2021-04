Rafael Santos tras debate presidencial: “Yo no he denigrado a nadie”

Se defiende. El candidato presidencial de Perú Patria Segura (PPS), Rafael Santos, afirmó que “no denigró a nadie” durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último miércoles 31 de marzo.

En efecto, el también exalcalde de Pueblo Libre sostuvo que solo “hizo una denuncia” cuando se refirió a sus competidores Yonhy Lescano (Acción Popular), Daniel Salaverry (Somos Perú) y Julio Guzmán (Partido Morado), a quienes dijo que pertenecen al ‘club de los lagartos’.

“ Yo no he denigrado a nadie , he hecho una denuncia. He hablado con la voz del pueblo, porque parece que acá hay dos realidades: la de los medios de comunicación y del Gobierno, y la realidad que vive el pueblo”, manifestó en RPP este jueves 1 de abril.

Cabe mencionar que Santos acusó a sus tres oponentes en el debate de ser los responsables de que no hayan vacunas suficientes contra el coronavirus (COVID-19) en el Perú. Además, sostuvo que Lescano, López, y Salaverry respaldan “medidas populistas y mentirosas de Gobiernos que no escuchan al pueblo”.

“Lo único que he hecho es pedirles a las personas que estaban ahí, que han sido funcionarios públicos, que esclarezcan las dudas que tenemos los ciudadanos”, acotó.

Asimismo, precisó que su objetivo fue “decir la verdad”, ya que, a su parecer, los peruanos ya no quieren escuchar propuestas por parte de los candidatos mencionados.

“La gente no quiere más propuestas. La gente quiere compromisos, no un mensaje estudiado y arreglado, como un chiquito de colegio. Hace 20 años escuchamos lo mismo. (…) Mi compromiso es decir la verdad. Ayer he dicho la verdad”, exclamó.

Por otro lado, Rafael Santos negó que tenga algún tipo de vínculo con el candidato de Renovación Popular, Rafael López, como lo aseguró el postulante morado, Julio Guzmán, al decir que “fue su chaleco” durante el debate presidencial.

“ No tengo nada que ver con el señor Rafael López Aliaga . De ninguna manera (….) Lo que hice fue hablar con la voz del pueblo y desenmascararlos”, señaló.

