Óscar Dancourt: “El FMI está a la izquierda de los candidatos que dicen que no se puede dar bonos en el país”

Óscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva, señala que técnicamente sí es posible bajar la tasa de pobreza, como lo plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la aplicación de un bono de S/ 1.760. Indica que el país tiene recursos, y, además, hay espaldas financieras para lograrlo. Entrevistado en RTV Economía, el economista señala que ello permitirá no solo aminorar la pobreza, sino hará que el crecimiento del país este año no sea de 8%, sino que se eleve por encima de 10% . La aplicación de este tipo de ayuda económica y de un nuevo Reactiva Perú para todas las empresas forma parte del programa económico de Juntos por el Perú.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) se refiere a la economía peruana. ¿De qué se trata?

El informe analiza la situación económica, desde un punto de vista macroeconómico del sistema en su conjunto. Analiza la experiencia reciente, discute las políticas aplicadas por el MEF y el BCR principalmente y establece proyecciones, escenarios para la evolución futura de la economía. Y también recomienda algunas políticas.

En contexto de pandemia...

Las proyecciones del FMI dependen mucho de qué pase con la economía, la pandemia, qué cosa pase con la segunda ola de la COVID-19 y qué tan rápido va la vacuna.

Entre las preocupaciones del FMI está el incremento de la pobreza en el país. Usted, un año atrás, propuso entregar S/ 1.000 a todos, según el padrón electoral, y muchos lo cuestionaron. Un año después, el FMI recomienda entregar S/ 2.760. ¿Hay dinero para aplicar lo recomendado por el FMI?

Sí. El análisis del FMI incluye, para las circunstancias actuales, que la actividad económica cayó muy fuertemente durante el 2020 y hay riesgo de que vuelva a caer en el 2021, en particular, si la segunda ola no se controla rápidamente, que es lo que, me parece, está pasando, y si la vacunación masiva se posterga o se demora más de lo que originalmente estaba planeado, que también parece que es lo que está pasando. En ese caso, el FMI considera que el riesgo de que a la economía no le vaya bien es alto.

Por ello propone el bono...

Propone dos cosas para eliminar la posibilidad de que la economía se deteriore algo más durante el 2021. Uno, el bono universal de S/ 2.760, que implica 2,5 puntos del PBI (S/ 17.500 millones aprox.). Está en el documento del FMI y respecto a los que proponen bonos universales similares, a los dos que se dieron el año pasado, el del FMI es por un monto mayor. Los bonos que se dieron el año pasado fueron de S/ 760. Este es de S/ 2.760. Y dos, una nueva ronda de Reactiva Perú, implementado por el Banco Central.

¿Qué efectos tendrá?

Que la gente no caiga o salga del nivel de pobreza; en este caso, el FMI calcula que la pobreza caería de 27% a 20% de la población si se da este bono . Con el bono se pone dinero en el bolsillo de la gente para sus gastos necesarios. Compra bienes y servicios y eso reactiva, mueve la economía. Alguien vende esos bienes y servicios, recibe ese dinero y a su vez los gasta, eso mueve la economía. Ellos calculan que el PBI, en vez de crecer 8%, crecería poco más del 10% anual durante el 2021. Y también calculan cuánto aumentaría el déficit fiscal y cuanto aumentaría la deuda por este asunto. Estas proyecciones dependen mucho de lo que pase en la pandemia, y en el documento queda claro que hay dos escenarios diferentes.

¿Y cuáles son?

Uno optimista que es el de las autoridades políticas del país; y un escenario menos optimista que es el que está detrás de las propuestas del FMI. Las propuestas del FMI, en términos prácticos, incluyen dos cosas importantes para el corto plazo, el bono y un nuevo Reactiva.

¿Y es posible aminorar la pobreza en pandemia?

Técnicamente sí. En el documento del FMI hay una argumentación detallada, y la idea es simple, porque se aplica en muchas partes del mundo. Está demostrado que esa transferencia de dinero, el hecho de que el gobierno ponga dinero en el bolsillo de las familias, reduce la pobreza y les permite a las familias mantener un nivel de vida cercano al que tenían cuando recibían sus ingresos por trabajar. Eso permite que tengan un salvavidas que impide que caigan en pobreza extrema.

El MEF solo ofreció un bono de S/ 600, ¿Se puede decir que la actual gestión decidió asegurar la sostenibilidad fiscal a costa de desatender a las familias vulnerables?

Contesto refiriéndome al documento del FMI. Allí se hace un cálculo de qué pasaría con la pobreza y la actividad económica con el bono de S/ 2.760 y con el bono que lanzó el gobierno, de S/ 600. La conclusión es que el bono de S/ 600, a diferencia del bono de S/ 2.760, no reduce la pobreza, lo hace en una mínima proporción y no tiene mayores efectos reactivadores.

¿Hay dinero para eso?

Como se dice en el documento del FMI y como dice el gobierno, la economía del Perú tiene espaldas fiscales muy anchas, muy fuertes, muy amplias, y se puede gastar en el bono de S/ 2.760 propuesto por el FMI. Y dos, la decisión no es de que haya dinero para financiar un bono mayor, un bono universal más potente, sino que es una decisión que pasa por mantener el déficit fiscal dentro de ciertos límites, a pesar de que se puede financiar, y a pesar de que eso le haría bien a las familias y a la economía.

Humberto Campodónico en su columna tituló que el FMI está más a la izquierda del MEF (del 31 de marzo del 2021). ¿Lo considera así?

El FMI no solo está a la izquierda del MEF, está a la izquierda de muchos candidatos que dicen que no se puede dar bonos ni que el gobierno puede gastar porque no hay plata. Hay varios de esos candidatos. El documento del FMI ratifica la importancia de tomar dos medidas, que están en el programa de Juntos por el Perú que lidera Verónika Mendoza , dos ideas muy importantes que se discuten allí: una es la del bono universal, y dos la de un Reactiva Perú 3 y una ronda adicional de créditos financiado por el BCR, entregado por los bancos comerciales y las cajas municipales a las empresas de todo tamaño. Estas dos medidas combaten el desempleo masivo que produjo la recesión de la COVID-19 y que todavía perdura, y la quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas que ocurre desde el año pasado.

