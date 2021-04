Fortalecer la ciencia y crear ministerios

La crisis sanitaria por el Covid-19 no solo puso en evidencia el abandono del sistema hospitalario, sino también el lento avance del desarrollo científico y tecnológico en el país. Ambos sectores −que pueden darse la mano− deberán ser atendidos por el nuevo gobierno, posición a la que aspiran llegar los 18 candidatos a la presidencia.

La mayoría coincide en la necesidad de fortalecer la ciencia, tecnología e innovación (CTI); sin embargo, plantean diferentes caminos para hacerlo.

Una de las propuestas recurrentes en las organizaciones políticas es la creación de un nuevo órgano que se encargue de este sector. Partidos como Juntos por el Perú y el Partido Nacionalista plantean la implementación de un Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Otros como Alianza para el Progreso hablan de un Viceministerio de Ciencia y Tecnología, adscrito a un Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura; mientras que Frente Amplio usa también la figura del “ministerio”, pero como una “meta”.

Por su parte, Victoria Nacional plantea la implementación de los Centros Nacionales de Futuro y del Conocimiento, adscritos a un nuevo Ministerio del Planeamiento y Desarrollo Territorial; así como el de Tecnología y Producción.

Otros como el Partido Morado se refieren a la reestructuración y rediseño de todo el sistema, poniendo énfasis en la gobernanza y la mejora en el presupuesto. La necesidad de mejorar el financiamiento también lo comparten partidos como RUNA y PPC, que proponen la habilitación de un fondo autónomo para los científicos.

En tiempos de pandemia, la ciencia y la tecnología están presentes en el desarrollo de las pruebas moleculares, las candidatas a vacunas, los ventiladores mecánicos, los equipos de protección o la vigilancia genómica que permite hallar nuevas variantes del virus. Pero su mayor impacto radica en la toma de decisiones ligadas a políticas públicas con base en la evidencia.

En el Perú, el desarrollo de la ciencia recae en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), el mismo que hace menos de un año refería que si bien el país había quintuplicado su inversión en ciencia y tecnología en la última década, aún era poco en comparación con los países de la región. De hecho, el gasto en investigación y desarrollo aún no supera el 0,1% del producto bruto interno (PBI), lo cual lo ubica debajo de naciones como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, según las últimas estadísticas del Banco Mundial.

También hay otras entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS), cuya labor requirió ser repotenciada en la lucha contra el Covid-19, aunque también hubo dificultades por la falta de normativa y regulación para la atención rápida de ciertos proyectos científicos.

En ese marco, las tareas vinculadas a la CTI en el Perú no solo están enfocadas en la pandemia, sino también en demandas postergadas los últimos años, como la atención a la repatriación −y evitar la fuga− de los talentos, mejorar la carrera del investigador o fortalecer la gobernanza actual del sistema.

El Perú tiene más de 5.000 investigadores, de los cuales solo el 30% son mujeres, según el Renacyt, de Concytec.

Ahora, la mayoría de los candidatos hablan de estos temas, aunque no todos los incluyen en sus planes de gobierno. ¿Habrá ciencia en el futuro?

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Fortalecer la institucionalidad de la comunidad científica, implementando un Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación que garantice que la ciencia sea transversal a la gestión pública, que lidere el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. También la articulación de elementos que hoy están dispersos, la promoción de la participación de la comunidad científica en diseño de políticas y programas a través de un Consejo Nacional para la investigación CTI. Además, se debe estructurar la carrera en investigación con respeto a derechos laborales y promover el retorno de peruanos en el exterior dedicados a la ciencia. Otras propuestas son articular el proceso de formación e investigación en el marco de nuestro proyecto de desarrollo nacional, un programa de formación y capacidades humanas que incluya programas de becas de posgrado; así como la capacitación de profesores de CTI. También impulsar el programa de infraestructura para CTI con laboratorio, equipamiento científico y tecnología de uso compartido.

(Declarado en el Encuentro Científico Internacional Bicentenario de verano, enero del 2021).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Sí. Es fundamental lograr una alianza estratégica entre el Estado, las universidades, la academia, el sector privado y productivo para impulsar la ciencia y la tecnología, así que daremos incentivos tributarios a la empresas que inviertan en ese sentido; así como incrementaremos el número de becas, en particular, de posgrado, para enriquecer a esta comunidad.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Sí. Necesitamos un Estado que tome decisiones con base científica, data actualizada y verificada, y para eso necesitamos del apoyo y el concurso de la comunidad científica.

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Reestructurar todo el sistema, esa va a ser una prioridad. Tenemos a Edward Málaga, que es un científico que lidera todo un equipo de profesionales en el Partido Morado, que ya hicieron una propuesta de rediseño en el sector. Ahí tenemos dos problemas: uno de gobernanza, es decir, ¿cómo vamos a organizarnos en el Estado para que esto fluya y cuáles van a ser las entidades más importantes? Y lo segundo es el financiamiento, es decir, ¿cuánto presupuesto le vas a poner a esto? Ambas cosas no están fuertes. El presupuesto, menos todavía. Si no comprendemos que la ciencia y tecnología tiene que estar vinculada al progreso de las personas, no va a servir de mucho. Todas estas soluciones científicas tienen que estar vinculadas a los problemas de la nación, como la gestión del agua, los desastres naturales, pero también al desarrollo productivo.

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Ya existen para las empresas, aunque nosotros vamos a fortalecerlo. No es fácil, porque tú les das los incentivos a las empresas, pero tienen algunas mañas contables para registrar como ciencia y tecnología a cosas que no hacen. Hay que afinar eso. Pero también crear otros incentivos. Del canon, se ejecuta el 60% y un 40% se devuelve el tesoro público. Estamos pensando que de ese gasto que no se ejecuta, poder direccionarlo a ciertas cosas, ciencia y tecnología siendo una de ellas.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Vamos a crear una comisión de científicos adscrita a la oficina del presidente de la República. Esto no es un equipo consultivo. Es un equipo permanente para asesorarlo. Uno de los grandes problemas, me dice Málaga, es que la mayoría de políticas públicas del Estado se hacen sin consultar a los científicos.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Es indispensable la ciencia y tecnología para gobernar bien. Nosotros la incluimos en la misión y visión de nuestro plan de gobierno y dice que para conseguir una sociedad libre, democrática y equitativa, con un aparato productivo fuerte, se necesita utilizar una serie de instrumentos, no solo las políticas de Estado, que debemos aplicar conforme al Acuerdo Nacional, sino que necesitamos utilizar la educación, la ciencia y la tecnología (...) Algunos dicen: “No al ministerio, porque el ministerio no sirve” y no saben que Colombia, Costa Rica, Nueva Zelanda y Australia tienen sus ministerios de Ciencia y Tecnología que no pueden juntarlo ni con el Minedu, ni con Cultura porque son materias que autónomamente tienen que ir construyendo el Perú. El ministerio tiene que ser razonable, bien organizado y coordinar con el Estado, empresas, universidades, para introducir la tecnología al Perú (...) Sin recursos económicos tampoco se puede llevar adelante la educación, la salud, la ciencia y tecnología (...) Hay que repatriar el talento y dar becas para que puedan especializarse y luego regresar, con buenos sueldos, a trabajar por el país.

(Declarado en el Encuentro Científico Internacional Bicentenario de verano, enero del 2021).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Sí, quien traiga ciencia y tecnología, quien haga investigación, innovación para producir más, mejorar la educación en el Perú, mejorar los cultivos. Se utiliza absolutamente para todo. Para que las personas vivan mejor. Si las personas viven mejor con la ciencia y tecnología, cómo no darle beneficios tributarios.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Tenemos más de 5.000 científicos registrados en el Perú. Tenemos que convocarlos. Uno de los puntos centrales para cambiar al Perú es con la ciencia, tecnología e innovación.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Se debe pensar en planes a largo plazo. Los científicos necesitan autonomía política y financiera. La autonomía política y financiera es clave. Por eso, lo que planteamos es un fondo autónomo que permita que nuestros científicos e investigadores puedan desarrollarse con amplitud, tranquilidad, sin que dependan del ministro o presidente de turno, política de turno y puedan desarrollar a largo plazo su trabajo y darnos resultados. Grandes fondos públicos que permitan grandes proyectos de investigación (...) Hay que hacer mucha investigación agraria, sufrimos permanentemente de heladas, El Niño. Ahí tenemos que hacer la gran inversión.

Para evitar la fuga de talentos, podemos hacer un sistema de becas. Nuestros talentos van a ir donde tengan mayores posibilidades de desarrollo.

(Tomado del Encuentro Científico Internacional, enero del 2021).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Sí. Lo que hemos propuesto es la formación de un fondo soberano y autónomo que permita a los científicos la posibilidad de hacer sus tareas con total libertad y, como lo hemos planteado, con autonomía frente al gobierno. Yo no creo en las posiciones en donde el gobierno se entromete en la investigación. No podemos sujetar el trabajo de investigación científica que es por naturaleza de perseverancia, de largo aliento, de ensayo y error, a un ministro que tiene que presentar objetivos y que va a durar poquito para que luego cambie los planes. Así no vamos a ninguna parte. Un fondo soberano que asegure la autonomía de nuestros científicos, que puedan caminar por su lado y libremente puedan hacer su trabajo de investigación que requiera para que sean de utilidad al gobierno cuando este lo necesite.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Crear el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, y que se concentre en la mejora de la calidad educativa, promoviendo una formación integral que incluya el conocimiento científico. Uno de los viceministerios sería el de Ciencia y Tecnología. La reestructuración del sistema educativo incluirá el fortalecimiento de la ciencia y tecnología a todo nivel, con énfasis en la promoción de acuerdos público-privados para articular institutos técnicos y universidades con el desarrollo empresarial altamente productivo (...) Entre las metas está que cada universidad pública tenga por lo menos un laboratorio certificado. A nivel de institutos se fomentará la construcción de laboratorios por APP u obras por impuestos. Se fomentarán acuerdos con los CITES tecnológicos del Ministerio de Industrias.

(Tomado del Plan de gobierno-Transparencia).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Voy a invertir mucho en las universidades públicas. El Estado tiene la responsabilidad de formar recurso humano calificado. Pero como el Estado no se acuerda de los universitarios, vienen los privados. En mis 5 años de gobierno, cada universidad pública debe tener un instituto de investigación. No estoy pensando en mi gobierno, sino en los siguientes, de acá a 10 o 15 años. ¿Por qué han crecido otros países? Pensar que lo hará un privado, mentira, no lo hará. ¿La Universidad César Vallejo va a invertir lo que cuesta un instituto? No lo va a hacer. Es imposible.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Claro. Los institutos de investigación tienen una función: generar conocimientos y desarrollo, el cual se vuelve en calidad de vida y bienestar. Irán de la mano con las empresas y la comunidad. Hoy, más que nunca, necesitamos nuevas ideas para salir de la crisis.

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Hicimos lo que no se hizo en 200 años de vida republicana, aumenté el presupuesto del Concytec en más de 800% y doblamos el número de investigadores al final de mi gestión. Hoy planteamos crear del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual deberá responder a las necesidades estratégicas del país y la población. Esta institución será responsable y deberá iniciar con la reorganización de los Institutos Públicos de Investigación (IPI), promover la carrera del investigador y repatriar talentos y fortalecer la modalidad de becas en las mejores universidades para estudiantes y docentes.

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Sin dudarlo. En marzo del 2015, promulgué la Ley de Promoción para la Investigación Científica y Desarrollo e Innovación Tecnológica, en el marco del Plan de Diversificación Productiva por la que se otorgan beneficios tributarios a las instituciones que desarrollen ciencia y tecnología. Somos conscientes de que el Estado debe tener el rol de promover que las empresas e instituciones apoyen y aporten a la consolidación de la ciencia, para así lograr una cultura científica y tecnológica. Debemos identificar las líneas de investigación prioritarias con una visión más allá de los 5 años, porque la consolidación de la ciencia es responsabilidad de varios gobiernos.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Debe existir un componente científico durante la gestión en los tres niveles de gobierno y que trascienda a estos, no solo porque se debe enfrentar la pandemia, sino que hay iniciativas en las que la opinión científica es determinante para el éxito, como los problemas socioambientales relacionados con temas extractivos, recurrentes en el territorio y que se pueden prevenir.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Reorganizaremos y repotenciaremos el ecosistema de CTI, resolveremos las fallas de coordinación en tres niveles: estratégico, de políticas públicas y de ejecución. Esto se dará, primero, con el Centro Nacional de Futuro y del Conocimiento, dentro del nuevo Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial. Estará conformado por dos institutos de políticas públicas, el Instituto Nacional de Ciencias y Conocimientos Avanzados, que se creará sobre el Concytec; y el Instituto de Tecnología e Innovación, que se creará sobre el Plan Nacional para la Innovación y Competitividad Innóvate Perú. Lo segundo será el Centro de Tecnología y Producción, como brazo ejecutor.

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Es indispensable que haya un mercado favorable y atractivo para la CTI y un modelo sostenible para su aplicación. Crearemos instrumentos de microfinanciamiento que impulsen la creación de prototipos viables para su industrialización o escalamiento local e internacional. Impulsaremos la ‘creación de demanda’ por productos y servicios CTI creados por empresas y start-ups peruanas a través de las compras de CTI del Estado.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Más que nunca las decisiones deben basarse en ciencia y evidencia. Nosotros sí nos basaremos en la ciencia contando siempre con la opinión de expertos. Hemos visto cómo malas decisiones de cuarentenas, con experimentos como dejar salir solo a hombres o mujeres, tuvieron consecuencias drásticas. Crearemos el Sistema de Información Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, como una plataforma en línea para mejorar las relaciones academia-empresa. Estableceremos la Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en el conocimiento.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional (RUNA)

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

No podemos seguir dándole la espalda a la ciencia. Muchas vidas se hubieran salvado si es que teníamos la capacidad de fabricar más rápido plantas de oxígeno, respiradores, investigar vacunas. Es claro que nuestro país tiene que invertir más recursos en investigación y no entorpecerla con la burocracia. Esto es necesario no solo para atender la pandemia sino para crecer de verdad. Hay que fortalecer al Concytec para que financie y conduzca mayor investigación. También hay que respaldar la reforma universitaria y la protección de la propiedad intelectual. Debe respaldarse a la Sunedu para que no se quede solo en el licenciamiento, sino que pase a la acreditación de la calidad, con énfasis en la investigación.

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Sí. Es necesario otorgar este tipo de beneficios a las instituciones privadas que realicen investigación, además de apoyar la protección de la propiedad intelectual. Para esto debe existir un control para que esto no sea mal utilizado. Por ejemplo, hemos tenido muchas universidades que no producen ninguna investigación por lo que debería evaluarse si realmente merecer tener un régimen que les otorgue facilidades. También debe haber mayor inversión pública en investigación, para que las instituciones públicas y privadas puedan acceder a estos fondos y desarrollar la ciencia, tecnología e innovación.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Definitivamente. Las decisiones no pueden ser solo políticas, sino que deben tener una clara base científica. Por ello, se debe convocar no solo a científicos sino a instituciones dedicadas a la investigación para que ayuden a encontrar mejores soluciones. Y no solo las ciencias exactas o de la salud, sino también las ciencias sociales.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Se asignará un presupuesto mínimo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector Educación. De esta manera, el sistema educativo tendrá los recursos para la reconstrucción de la nación y el desarrollo productivo sostenible en base a la ciencia, la tecnología y la innovación, para construir un país competitivo y moderno (...) Se incrementará el presupuesto de los fondos de financiamiento o subvención para la realización de estudios de posgrado en países desarrollados en áreas temáticas de ciencia y tecnología que se prioricen por parte del Estado. Se aumentarán los presupuestos de los fondos para proyectos de investigación científica o innovación tecnológica existentes (...) También se asignarán fondos para promover la investigación científica, así como la innovación en las microempresas y en las pequeñas empresas.

(Tomado del Plan de Gobierno-Transparencia).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Más que esos beneficios, el Estado tiene que apoyar directamente porque, a veces, cuando hay beneficios tributarios se saca la vuelta para otras cosas. En cambio, el Estado sabe qué necesita determinada región u otros sectores que quieren hacer investigación. El Estado debe apoyar directamente. Tenemos instituciones como el Concytec, y debemos utilizar a todas las de este tipo y con labores similares para darle mayor soporte a la investigación, ciencia y tecnología.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Eso es importantísimo. En diferentes partes tenemos científicos, en Brasil, Estados Unidos, entre otros países. Tenemos que registrarlos y tenerlos a la mano para cualquier consulta que se necesite, porque el país es de todos, y todos tenemos la responsabilidad histórica de conducir los destinos del país.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Incrementar la inversión pública en CTI. Generar condiciones de trabajo para los científicos que están activos en investigación en las universidades y en los centros de investigación. Mantener y crear nuevos incentivos para que empresas inviertan en investigación, desarrollo e innovación.

(Tomado del Plan de Gobierno-Transparencia).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

A diferencia de otras organizaciones políticas que piensan que hay que crear más ministerios ante una brecha: por ejemplo si hay abandono y descuido en ciencia y tecnología, ministerio; si hay problemas en el deporte, ministerio. Eso sí que no. (*Nota: en su plan de gobierno figura como meta establecer un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). Lo que consideramos es fortalecer la inversión en ciencia y tecnología. Un tema específico es cómo creamos un sistema de inversiones de acceso a fondos concursables que permitan, por un lado, que haya fondos públicos disponibles y, por otro, se convoque a fondos privados; y se fortalezca el presupuesto del Concytec para esta materia (...). Tenemos que apuntar a crear ambos fondos y un sistema nacional de investigación en salud. ¿Para eso el tema es exoneraciones? No necesariamente, hay varias herramientas. Puede ser dinero del canon, porcentaje del IGV, concursos de fondos públicos y privados.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Sin duda. Cuando decimos científicos estamos hablando de equipos multidisciplinarios. Yo soy científico social, pero necesitamos para temas de salud, médicos, biólogos. Hay que convocar a quienes tienen la competencia. Son equipos de científicos y personas que tengan experiencia en cómo las orientaciones científicas se traduzcan en políticas.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Ser de izquierda en un océano neoliberal o capitalista implica vocación de servicio y ocasionalmente sacrificio. Significa tres cosas fundamentales: ser defensor del medio ambiente, luchar a favor de la paz mundial y poner cualquier avance tecnológico o social al servicio de la humanidad (...) Es imprescindible en el mundo actual que el pueblo comprenda que nuestro futuro como nación debe acondicionar el salto de nuestra dependencia de los recursos finitos (gas, petróleo, minerías, etc.). Para lograr este último, es necesario invertir en educación de calidad a todo nivel (...) Debemos iniciar una modernización tecnológica agrícola estableciendo convenios con empresas nacionales y extranjeras para ahorrar esfuerzos y horas hombre en el campo. En este momento solo dos regiones cuentan con un laboratorio de suelos estatal para nuestros agricultores, el resto tienen que recurrir a los laboratorios privados incrementando sus gastos (...) El Estado debe procurar la creación de grandes reservorios de agua, programas de forestación, y combate al sobrepastoreo, etc., para prevenir la escasez del líquido elemento. Además, debe iniciar los estudios de factibilidad tecnológica para la desalinización del agua de mar.

(Tomado del Plan de gobierno-Transparencia).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Esa es nuestra prioridad porque la investigación, la ciencia y la cultura en un mundo globalizado no pueden estar ajenas a los avances tecnológicos, ni se debe discriminar a las zonas urbanas con las rurales. No podemos discriminar. Lo que piensa el hombre del ande, el de la selva y costa no puede tener ninguna discriminación. Lo que nos va a unir es la asignación de un verdadero presupuesto para que los jóvenes y los adultos de bien estemos bastante involucrados en esta área.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Ciencia, tecnología e innovación es básicamente crear centros de desarrollo a nivel regional, donde tengas investigación, capacitación e información; donde el ciudadano pueda tener plantas piloto para desarrollar nuevos productos y pueda industrializarse. Vamos a crear e implementar la investigación con centros de producción pilotos. Esto es algo que yo ya lo he hecho. Soy producto del emprendimiento y justamente por eso lo quiero trasladar. Yo he hecho mi tesis cuando me gradué en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN. Mi tesis fue generar estos centros pilotos de desarrollo donde cada región pueda tener la maquinaria y equipos de acuerdo a la producción local. Yo no le voy a llevar aceitunas o una planta de producción de aceitunas a la selva. En la selva debo tener una atomizadora o una planta conservera para meter en conserva la piña, el camu camu y los diferentes productos que tiene la selva.

Estimular y crear mecanismos para impulsar la inversión en ciencia y tecnología. Lograr que la inversión en CTI incida en la productividad laboral. Crear un marco de políticas que se orienten a la inversión del desarrollo científico y tecnológico del país.

(Tomado del Plan de gobierno-Transparencia).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

Por supuesto, 100%.

¿Convocará a científicos para ayudar en la toma de decisiones?

Al 100%, voy a convocar a científicos y a los mejores peruanos. El síndrome de las autoridades es que cuando llegan al poder todo lo saben. En cambio, yo voy a convocar a las universidades, a los colegios profesionales, al de ingenieros, de arquitectos. Las universidades son una fuente de investigación extraordinaria. Es muy importante contar con todos nuestros técnicos para tomar las mejores decisiones.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Cuál será su propuesta sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI)?

Hay mucha juventud que quiere tener maestría o doctorado a nivel nacional e internacional, pero no tienen crédito integral, una tasa cercana a cero. El origen de la ciencia y tecnología tiene que ser de una base muy ancha, una que tenga mucha gente con capacitación nacional e internacional, en un concurso nacional, donde compiten todos y los mejores tengan un crédito integral. Pasaje de avión, estadía, y regresan al Perú a trabajar dos años y luego escogen qué actividad privada desean hacer (...) Tiene que haber otro ángulo más que noto que falta mucho y es la ley de integración de lo que es universidad, institutos y empresas. Esa ley es fundamental, porque mucho de lo que es investigación en empresas no está relacionado a lo que son universidades e institutos. Otra idea es que los fondos de desarrollo, de créditos, de capital de trabajo para crecer en nuestro país son escasos y tienen que multiplicarse por diez. Un tema también es la importación de talentos, certificación de todos los títulos (planteo que sea SGS, por ejemplo). Una empresa de certificación de títulos que valide los del exterior. Esto para los más de tres millones y medio de peruanos que quieren regresar a trabajar al Perú, pero no lo pueden hacer porque el trámite demora de dos a tres años.

(Tomado de Encuentro Científico Internacional, marzo 2021).

¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación?

En el Perú pienso que podríamos repetir la experiencia de Costa Rica, por ejemplo, para obtener transferencia tecnológica de manera rápida, dando ciertas ventajas tributarias en los centros que tenemos como zonas francas para empresas que demuestren en un comité serio no corrupto, de alta tecnología, que tienen innovación tecnológica mundial en temas como lo son los chips para computadoras o algo similar.

(ECI, marzo 2021).

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos. No han respondido:

Keiko Fujimori, partido Fuerza Popular

Hernando de Soto, partido Avanza País

Daniel Urresti, partido Podemos Perú

Daniel Salaverry, partido Somos Perú

